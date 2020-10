Puma SE ziet omzet stijgen met 7,2 procent in het derde kwartaal

Voor veel modebedrijven betekent het derde kwartaal van het boekjaar een herstel in de omzet, zo ook voor Puma SE. Uit het kwartaalverslag blijkt dat het bedrijf een omzetplus van 7,2 procent heeft gerealiseerd in de periode. Ook het operationeel resultaat zag een stijging van 16,8 procent.

Het bedrijf behaalde een omzet van 1,58 miljard euro in het derde kwartaal. Het operationeel resultaat was 190 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag. Vooral geheel Amerika en de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) lieten een flinke omzetstijging zien in het kwartaal. “Het derde kwartaal ontwikkelde zich veel beter dan ik had verwacht,” aldus Bjørn Gulden, CEO van Puma SE, in het verslag. “Retailwinkels heropende, sportevenementen werden hervat en het consumentenvertrouwen verbeterde en onze omzet nam elke week toe. Ik geloof dat deze sterke resultaten de kracht van zowel Puma als merk als de sportmode industrie in het algemeen bewijzen.” De verbetering in het EBIT (operationeel resultaat) is volgens Gulden te danken aan de kostenbesparingen en de weinige kortingsacties bij Puma. Ondanks de positieve resultaten in het derde kwartaal geeft de CEO aan voorzichtig te zijn in het laatste kwartaal van het jaar vanwege de wereldwijde ontwikkelingen van het coronavirus.

Het gehele boekjaar tot nu toe is wat minder rooskleurig voor Puma SE. De omzet daalde met 7,7 procent naar 3,7 miljard euro. Het operationeel resultaat daalde met meer dan de helft van 385 miljoen euro naar 146 miljoen euro.