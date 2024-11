Puma SE ziet resultaten verder terugzakken in Q3, maar uitslag ligt in lijn met verwachtingen

Sportmodebedrijf Puma SE heeft het zwaar, maar weet het operationele resultaat licht te verbeteren in het derde kwartaal van boekjaar 2024. Het resultaat onderaan de streep blijft nog dalen, wat in lijn ligt met de aangepaste verwachtingen voor het hele boekjaar, zo blijkt uit het gedoneerde financiële verslag.

Samenvatting Puma's omzet blijft stabiel, ondanks wisselkoerstegenwind.

Operationeel resultaat verbetert licht in Q3, maar daalt over de eerste negen maanden.

Nettowinst daalt, in lijn met de aangepaste jaarverwachtingen.

Puma behaalt een omzet van 2,3 miljard euro. Daarmee blijft de omzet nagenoeg gelijk met het omzetniveau van dezelfde periode een jaar eerder. Geografisch gezien blijven de EMEA- en Azië-Pacific-afzetmarkten stabiel en schrijft Amerika een kleine groei van 2,1 procent in de boeken. Het sportmodebedrijf geeft in het verslag aan dat wisselkoersen voor tegenwind bleven zorgen en een negatief effect hadden van 100 miljoen euro in het derde kwartaal. Puma noteert voor de eerste negen maanden van 2024 een omzet van 6,5 miljard euro. Dit staat gelijk aan een daling van 1,4 procent.

Het operationele resultaat groeide in het derde kwartaal met 0,3 procent naar 237 miljoen euro - dit is een verbetering van zeven ton, vergeleken met vorig jaar. De minimale groei wordt gerealiseerd door een verbeterde bruto winstmarge. Het operationele resultaat voor de eerste negen maanden daalt met 2,7 procent naar 513,2 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat eindigt in rode cijfers op 116,2 miljoen euro - een aanzienlijk groter verlies vergeleken met vorig jaar: 76,2 miljoen euro.

Onderaan de streep daalde de winst met 3 procent naar 127,8 miljoen euro in het derde kwartaal. Dat maakt dat het resultaat in de eerste negen maanden eindigt op 257,1 miljoen euro, een daling van 15,4 procent.

De dalende resultaten liggen in lijn met de aangepaste verwachtingen voor het hele boekjaar. Puma stelde de voorspellingen na het tweede kwartaal bij. Zo komt het operationele resultaat waarschijnlijk uit tussen de 620 miljoen en 670 miljoen euro. Het nettoresultaat zal naar verwachting in lijn liggen met het operationele resultaat, aldus Puma in het verslag.