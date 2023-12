Puma voorziet replica voetbalshirts van Re:Fibre-technologie

Puma gaat vanaf 2024 al zijn replica voetbalshirt voorzien van textile-to-textile-product Re:Fibre. Voorheen gebruikte het sportmerk daar gerecycled polyester voor. Deze stap komt nadat het merk bekendmaakte dat het de textielrecyclingtechnologie aan het opschalen was.

Re:Fibre werd in 2022 gelanceerd als pilot en diende als poging om gerecyclede trainingsshirts te produceren voor gesponsorde voetbalclubs. Daarvoor worden afvalproducten van kledingfabrieken, kapotte items en tweedehands kleding gebruikt. Het bedrijf is nu van plan om het gebruik van het product, dat uit textielafval is ontstaan, uit te breiden. Het doel is de officiële replica voetbalshirts van de Euro- en Copa America-toernooien te voorzien van het textile-to-textile-product en geen gerecyclede flessen meer te gebruiken.

Puma heeft uiteindelijk het doel om alle producten met polyester te vervangen door het textile-to-textile-product. “Textielafval dat zich ophoopt op stortplaatsen is een milieurisico. De manier waarop we produceren heroverwegen en toewerken naar een meer circulair bedrijfsmodel is een van de belangrijkste prioriteiten van onze duurzaamheidsstrategie”, aldus Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer van Puma, in het persbericht.