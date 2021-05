Puma wil in 2025 gestopt zijn met gebruik van mulesing-wol

Sportswearmerk Puma wil in 2025 geen producten meer verkopen die gemaakt zijn van wol waaraan dierenmishandeling te pas is gekomen. Dat zegt het bedrijf in een statement. Puma maakte de beslissing op aandringen van dierenwelzijnsorganisatie Four Paws, die een campagne voert tegen mulesing van lammetjes.

Mulesing is een praktijk waarbij - vaak zonder verdoving - huid van het achterste wordt weggesneden om infecties door vliegen te voorkomen. Volgens Four Paws is dit wreed, en kunnen bedrijven zich beter tot pijnloze alternatieven wenden.

Verschillende bedrijven, waaronder Patagonia, Tommy Hilfiger en H&M, gebruiken al bijna of helemaal geen mulesing-wol meer. Recentelijk commiteerden ook Calvin Klein en Marks and Spencer zich aan de afspraak om vanaf 2025 geen wol van gemutileerde lammeren meer in hun collecties te gebruiken.

Rebecca Picallo Gil, campagnevoerder bij Four Paws, zegt in het statement: “We zijn erg blij dat Calvin Klein, Marks en Spencer en nu ook Puma met onze steun hebben besloten om deze wrede en achterhaalde methode in de komende jaren uit te bannen. Dit is een duidelijk signaal naar wolproducenten en een echte stap naar een mulesing-vrije toekomst. We hopen dat nog veel meer merken dit voorbeeld zullen volgen.”

Het overgrote deel van de wol die in de mode-industrie wordt gebruikt komt uit Australië, het enige land waar nog aan mulesing wordt gedaan, aldus Four Paws. Een aantal certificaten sluit dit gebruik uit, waaronder de Responsible Wool Standard (RWS).