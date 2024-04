Puma zoomt in op Verenigde Staten met Puma Studio in Los Angeles

Duits sportmodebedrijf Puma gaat verder inzetten op de markt in de Verenigde Staten. Dit doet het bedrijf onder andere door het openen van een Puma Studio. Deze studio moet een creatieve ruimte zijn die ‘de ontwerp en marketing teams dichterbij de invloedrijke gemeenschappen en beroemdheden brengt’ zodat daaruit inspiratie kan vloeien.

De Puma Studio opent in Los Angeles aan het begin van 2025, zo is te lezen in het persbericht. De studio moet een belangrijke rol gaan spelen in het ontwerpen van producten en marketingplannen voor de Amerikaanse markt. Ook moet het een ruimte zijn voor VIP klanten waar ze toegang krijgen tot nieuwe producten.

"De opening van onze Puma Studio in LA is een belangrijke strategische stap voor ons, omdat we onze activiteiten in de Verenigde Staten willen uitbreiden", aldus Arne Freundt, Chief Executive Officer bij Puma, in het persbericht. "Ons nieuwe onderkomen stelt ons in staat om het beste talent aan te trekken in een van de meest levendige en creatieve steden ter wereld om geweldige productproposities voor de Amerikaanse markt te creëren."