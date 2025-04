PVH Corp. overtreft verwachtingen ondanks Q4 verlies

PVH Corp., moederbedrijf van Tommy Hilfiger en Calvin Klein, toont veerkracht in het vierde kwartaal en overtreft de prognoses van analisten ondanks een gerapporteerd nettoverlies. De sterke omzetprestaties en toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf wekken vertrouwen en geven de aandelenkoers een boost.

Samenvatting PVH Corp. overtrof de verwachtingen van analisten ondanks een nettoverlies in het vierde kwartaal, met een sterkere omzet dan geprojecteerd.

De Noord-Amerikaanse markt presteerde sterk voor zowel Tommy Hilfiger als Calvin Klein, terwijl de internationale verkoop daalde.

PVH voorspelt een stabiele omzet voor 2025 en kondigt een aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen dollar (omgerekend 462,59 miljard euro) aan.

De omzet in het vierde kwartaal van 2024 daalt met 3 procent tot 2,49 miljard dollar (omgerekend 2,30 miljard euro), vergeleken met het voorgaande jaar. Dit overtreft echter de projecties van analisten, die een daling van 7 procent verwachtten.

Het bedrijf rapporteert een nettoverlies van 176,3 miljoen dollar (omgerekend 163,19 miljoen euro), tegenover een nettowinst van 147,1 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

CEO Stefan Larsson verklaart: "We overtreffen in het vierde kwartaal zowel onze omzet- als winstverwachtingen, gedreven door de kracht van onze merken en de uitvoering van onze strategische prioriteiten."

PVH rapporteert groei in Noord-Amerika

Per merk daalt de omzet van Tommy Hilfiger met 5 procent, waarbij de internationale omzet met 7 procent afneemt en de Noord-Amerikaanse verkoop stabiel blijft. De omzet van Calvin Klein daalt met 2 procent, waarbij de internationale verkoop met 4 procent afneemt en de Noord-Amerikaanse verkoop met 3 procent groeit.

Het bedrijf schrijft de sterke Noord-Amerikaanse prestaties toe aan een verschuiving in de leveringsschema's voor de groothandel, waardoor nieuwe voorraad in het vierde kwartaal in plaats van het derde kwartaal in de winkels terechtkomt.

Per kanaal daalt de groothandelsomzet met 5 procent en neemt de directe verkoop aan consumenten eveneens met 5 procent af, mede door een daling van 10 procent in de online verkoop.

"In Noord-Amerika blijven we streven naar een EBIT-marge van dubbele cijfers, in Europa groeien onze orderportefeuilles voor najaar 2025 en in Azië-Pacific richten we ons op het stimuleren van een sterke consumentenbetrokkenheid binnen onze gediversifieerde activiteiten in de regio", aldus Larsson.

Jaarlijkse omzet PVH daalt met zes procent

PVH Corp. ziet de jaarlijkse omzet in het fiscale jaar 2024/25 met zes procent dalen en genereert een omzet van 8,65 miljard dollar (omgerekend 8,01 miljard dollar). Gecorrigeerd voor valuta-effecten bedraagt de daling vijf procent.

De opbrengsten van het merk Tommy Hilfiger dalen met vijf procent (min 4 procent gecorrigeerd voor valuta-effecten) tot 4,59 miljard dollar. De omzet van Calvin Klein neemt met één procent af tot 3,87 miljard dollar, terwijl de gecorrigeerde koers vrijwel stabiel blijft.

Het segment Heritage Brands, waaronder de overige merken van de groep vallen, noteert een omzetdaling van 57 procent tot 206,5 miljoen dollar. PVH schrijft 45 procentpunt van deze daling toe aan de verkoop van de lingeriemerken Warners, True & Co. en Olga in het najaar van 2023.

PVH voorspelt stabiele vooruitzichten en kondigt aandeleninkoopprogramma aan

PVH Corp. verwacht dat de omzet in 2025 relatief stabiel blijft, met een vlakke groei of een lichte stijging ten opzichte van 2024.

Deze positieve vooruitzichten, in een markt waar veel merken hun prognoses naar beneden bijstellen, vallen goed bij beleggers, wat zichtbaar is in de aandelenprestaties van het bedrijf.

PVH kondigt tevens aan versnelde aandeleninkoopovereenkomsten aan te gaan om voor 500 miljoen dollar (omgerekend 462,59 miljard euro) aan eigen aandelen terug te kopen. Dit gebeurt binnen de bestaande machtiging tot terugkoop van vijf miljard dollar, waarvan per 2 februari 2025 nog 1,8 miljard dollar beschikbaar is.

Dit artikel is na publicatie aangepast met toevoegingen over de jaarlijkse omzet van PVH door Jan Schröder.