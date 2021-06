PVH Corp. publiceert Q1 resultaten, CFO PVH en CEO Calvin Klein vertrekken

PVH Corp. kondigt het vertrek van twee belangrijke personen aan. Mike Shaffer, CFO van PVH Corp., en Cheryl Abel-Hodges, CEO van Calvin Klein, stappen op, zo luidt het persbericht van de wereldwijde organisatie. Calvin Klein is een van de merken in het portfolio van het bedrijf. Daarnaast maakt het bedrijf zijn financiële resultaten van het eerste kwartaal 2021 bekend. De omzet is boven het niveau van voor de pandemie (2019) en draait wint.

PVH Corp. ziet de omzet stijgen met 46 procent in vergelijking met het eerste kwartaal vorig jaar. De omzet bedraagt een bedrag van 2,08 miljoen dollar (1,7 miljoen euro), zo is te lezen in het financieel rapport. Ook het brutomarge kende een groei: het eerste kwartaal 2021 bevat een brutomarge van 59,1 procent, vorig jaar was dat 49,5 procent. Dit was tegen de verwachtingen in. De stijging kwam voornamelijk door minder afgeprijsde artikelen, een gunstige verschuiving in de regionale verkoopmix en geen voorraadreserves die in de vorige periode waren geboekt. De omzet via digitale kanalen groeide met zo’n 95 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijf verwacht dat de omzet en winst in 2021 wordt beïnvloed door de coronapandemie. Echter verwacht het bedrijf wel dat de Noord-Amerikaanse bedrijven worden uitgedaagd door het internationale toerisme. Daarnaast hebben de internationale activiteiten van het bedrijf het omzetniveau van 2019 overtroffen. PVH Corp. verwacht dit het hele jaar vol te houden, zo staat in het financieel rapport.

Een andere vooruitblik op de planning is het vertrek van Shaffer in 2021. De CFO verlaat het bedrijf om andere kansen na te jagen, zo is te lezen in het persbericht. Er wordt extern gezocht naar een opvolger, waarbij de CFO zijn taken netjes zou overdragen, zo is te lezen. Shaffer speelde een belangrijke rol in het vormgeven van de richting van PVH en werkte langer dan dertig jaar bij het bedrijf. Hij hielp bijvoorbeeld met merken uit te breiden en met de overnames van Tommy Hilfiger in 2010 en Warnaco in 2013.

Abel-Hodges, die de rol als CEO bij Calvin Klein vervulde, treedt vanaf 1 juli 2021 tot februari 2022 terug en neemt een adviserende functie op zich. Trish Donnelly, CEO van PVH Americas, zal de wereldwijde verantwoordelijkheid van het bedrijf op zich nemen.