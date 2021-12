PVH Corp. verhoogt verwachtingen voor boekjaar na positief Q3

Modegroep PVH Corp. heeft de verwachting voor het gehele boekjaar verhoogd. Dit doet het bedrijf naar aanleiding van de beter dan verwachte resultaten voor het derde kwartaal, zo blijkt uit het kwartaalverslag van de groep.

In het kwartaal behaalde PVH Corp. een omzet van 2,3 miljard dollar, omgerekend ruim 2 miljard euro. Dit resultaat behaalde de groep dankzij een stijging van 10 procent jaar op jaar, ondanks verstoringen in de logistiek in oktober. Het netto inkomen van de groep steeg van 69,5 miljoen dollar naar 279,7 miljoen dollar, omgerekend van 61,3 miljoen naar 246,7 miljoen euro.

PVH Corp is het moederbedrijf van Tommy Hilfiger en Calvin Klein. Bij Tommy Hilfiger werd in het derde kwartaal een omzetstijging van 12 procent geboekt. Bij Calvin Klein kwam de toename neer op 22 procent.

Voor het gehele boekjaar verwacht PVH Corp. nu een omzetgroei tussen de 27 en 28 procent.