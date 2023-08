PVH Corp. ziet omzet groeien en verhoogt verwachting gehele boekjaar

Calvin Klein en Tommy Hilfiger moederbedrijf PVH Corp. heeft in het tweede kwartaal de omzet toe zien nemen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 4 procent, zo blijkt uit een kwartaalupdate. Vanwege de goede resultaten verhoogt het Amerikaanse bedrijf de verwachting voor het gehele boekjaar.

Dankzij de toename van 4 procent, komt de omzet voor de periode neer op 2,2 miljard dollar. Omgerekend is dit ruim 2 miljard euro. Zowel bij Tommy Hilfiger als Calvin Klein werd er groei genoteerd. Ook meldt PVH Corp. dat het herstel van China zorgde voor een hoge omzet plus in de regio.

De groep meldt dat het de verwachting voor winst per aandeel verhoogt voor het gehele boekjaar. PVH Corp. verwacht voor het boekjaar een winst per aandeel van ongeveer 9,60 dollar. Echter wordt er wel de notitie gemaakt dat de kosten van herstructurering bij PVH buiten beschouwing worden gelaten bij deze berekening.