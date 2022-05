PVH Europe gaat samenwerking aan met Infinited Fiber Company

PVH Europe, het Europese hoofdkantoor van modegroep PVH Corp., gaat een meerjarige samenwerking aan met Infinited Fiber Company, zo maken de partijen bekend in en persbericht. PVH wil hiermee de duurzaamheid van de producten die het aanbiedt verbeteren.

Infinited Fiber Company is namelijk een technologie groep dat zich richt op circulaire mode. Zo heeft het een vezel gemaakt van textielafval, genaamd Infinna. De Infinna-vezel zal dankzij de samenwerking nu ook gebruikt worden voor Tommy Hilfiger-items in Europa. Later zal opgeschaald worden naar het gebruiken van de vezel in Calvin Klein producten, aldus het persbericht. Dit past op zijn beurt weer in de strategie van PVH Corp. om tegen 2030 geen ‘negatieve impact’ meer te hebben. Door de samenwerking heeft PVH Europe ook de kans om de eigen retouren en snijafval te gebruiken als grondstof voor nieuwe productie.

Infinna is gebaseerd op katoenrijk textielafval. Het oude textiel wordt afgebroken tot op moleculair niveau waarna nieuwe vezels worden gemaakt. De vezel heeft dezelfde kwaliteiten als nieuw katoen, zoals de zachtheid en de natuurlijke look van het materiaal.