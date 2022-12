PVH omzet neemt zoals verwacht af in derde kwartaal

PVH Corp. behaalde in het derde kwartaal een omzet van 2,3 miljard dollar (2,2 miljard euro), een afname van twee procent ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. Gecorrigeerd voor inflatie groeide de omzet met zeven procent, wat de verwachtingen overtrof.

De EBIT (winst voor rente en belastingen) komt uit op 214 miljoen dollar (204,8 miljoen euro). Vorig jaar lag de EBIT nog op 377 miljoen dollar (360,8 miljoen euro).

PVH Corp. is het moederbedrijf van zowel Tommy Hilfiger als Calvin Klein. Bij Tommy Hilfiger nam de omzet met vier procent af. Gecorrigeerd voor inflatie was er sprake van een groei van zeven procent. Calvin Klein groeide de omzet met één procent, gelijk aan een toename van negen procent gecorrigeerd voor inflatie.

PVH stelde de verwachting voor het boekjaar tijdens de afsluiting van het tweede kwartaal naar beneden bij naar een omzet min van acht procent over het gehele jaar. Deze aanpassing werd door het bedrijf toegeschreven aan de verkoop van de tak 'Heritage Brands' aan Authentic Brands Group, waarmee een gedeelte van de normale omzet verviel, en de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf gaat momenteel uit van een omzetdaling van drie procent over het gehele jaar.

Stefan Larsson, CEO van PVH Corp., gaf aan dat de resultaten voor het derde kwartaal ‘boven verwachtingen’ waren, ondanks de uitdagende macro-economische tegenwind.