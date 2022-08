PVH verwacht nu een omzetmin in plaats van plus voor gehele boekjaar

Modegroep PVH Corp. heeft de verwachting voor het gehele boekjaar naar beneden bijgesteld, zo blijkt in een financiële update van het bedrijf. In plaats van een stijging verwacht de groep nu een daling. De veranderde verwachting volgt op een omzetmin in het tweede kwartaal van 8 procent.

De omzet in het tweede kwartaal kwam neer op 2,1 miljard dollar (2,09 miljard euro) vanwege de omzetdaling. Een deel van deze omzetdaling wordt ook toegeschreven aan de verkoop van de tak 'Heritage Brands' aan Authentic Brands Group. Hiermee vervalt een gedeelte van de normale omzet. Ook geeft PVH aan dat de oorlog in Oekraïne een impact heeft gehad op de omzet.

PVH Corp. is het moederbedrijf van zowel Tommy Hilfiger als Calvin Klein. Tommy Hilfiger noteerde in het tweede kwartaal een omzetafname van 5 procent. Het merk behaalde hierdoor een omzet van 1,07 miljard dollar (1,06 miljard euro). Bij Calvin Klein was dit een afname van 1 procent waardoor de omzet landde op 910 miljoen dollar (909,2 miljoen euro).

Waar PVH Corp. eerst nog voor het gehele boekjaar een omzetplus tussen de 1 en 2 procent verwachtte, verwacht het bedrijf nu een daling tussen de 3 en 4 procent. PVH Corp. geeft aan dat deze ieuwe verwachting de huidige macro-economische uitdagingen en trends in de retail industrie reflecteert. Ook weegt het effect van de huidige wisselkoersen zwaarder mee.