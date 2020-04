PVH plust in boekjaar 2019, waarschuwt voor significante negatieve impact in 2020

PVH Corp heeft in het boekjaar 2019 een omzetplus van 5 procent behaald, zo is te lezen in het jaarverslag van de modegroep. PVH behaalde een omzet van 9,9 miljard dollar (9 miljard euro), maar waarschuwt voor een significant negatieve impact op de resultaten van het huidige boekjaar vanwege de huidige pandemie.

De CEO van de groep, Emanuel Chirico, gaat in het jaarverslag meteen in op de pandemie. Hij stipt aan dat PVH een goede financiële positie heeft om de pandemie te doorstaan. Chirico geeft dan ook aan dat het bedrijf er alles aan doet om de cash flow en de financiële positie te behouden. “Ik geloof dat onze sterke kanten - ons talent, onze merken en onze sterke fundering en balans - ons in deze onzekere tijd zullen steunen en uiteindelijk terug zullen leiden naar een gezond pad van groei wanneer de pandemie over is.”

Vanwege de pandemie doet PVH Corp nog geen uitspraken over de omzet en winstverwachting voor het huidige boekjaar. Vele andere modegroepen hebben ook geen verwachting voor het boekjaar 2020 gegeven vanwege de uitbraak van het coronavirus.

PVH FY19: Omzetdaling bij Calvin Klein

PVH’s grote merken zijn Calvin Klein en Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger sloot het boekjaar af met een omzetstijging van 8 procent. Het merk had dit voornamelijk te danken aan de toename van verkoop in Europa, zo is te lezen in het jaarverslag. Calvin Klein kreeg een omzetdaling van 2 procent te verduren. Naast Calvin Klein en Tommy Hilfiger heeft PVH ook nog een groep merken die het bundelt onder de naam ‘Heritage Brands’ waaronder Van Heusen en Izod. Deze groep merken heeft in het boekjaar een omzetdaling van 3 procent genoteerd.

Beeld: Tommy Hilfiger