PVH-resultaat beter dan verwacht ondanks omzetdaling van 18 procent

PVH Corp heeft in het derde kwartaal resultaten boven de eigen verwachting geleverd, zo stelt de modegroep in het kwartaalverslag. De omzet kwam 18 procent lager uit op een bedrag van 2,1 miljard dollar (1,7 miljard euro).

De groep heeft meerdere merken in het portfolio, maar de twee grootste zijn Calvin Klein en Tommy Hilfiger. Calvin Klein had te maken met een omzetdaling van 18 procent in het algemeen, maar wanneer het gesplitst wordt heeft het merk vooral te maken gehad met een omzetdaling in Noord-Amerika. In het gebied daalde de omzet met 39 procent, terwijl de omzet uit de rest van de wereld gelijk was met het derde kwartaal van 2019. Hetzelfde geldt voor Tommy Hilfiger - de algemene omzetdaling van 12 procent wordt in zijn geheel veroorzaakt door de daling van 37 procent in Noord-Amerika terwijl de omzet in de rest van de wereld stabiel is. De heritage brands, een groep van overige merken in het portfolio, hadden te maken met een omzetdaling van 36 procent.

Wanneer gekeken wordt naar het boekjaar van PVH Corp tot nu toe, heeft het bedrijf te maken gehad met een omzetdaling van 31 procent in vergelijking met het voorgaande boekjaar. De omzet kwam aan het einde van de negen maanden neer op 5 miljard dollar (4,12 miljard euro). Voor het huidige vierde kwartaal verwacht PVH Corp een omzetdaling van 20 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019.