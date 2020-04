PVH rondt verkoop van Speedo Noord-Amerika af

PVH Corp. heeft de verkoop van de Noord-Amerikaanse tak van het merk Speedo afgerond. De tak is nu overgegaan in de handen van de Pentland Group. De Pentland Group was al het moederbedrijf van het gehele Speedo merk.

De tak is verkocht voor 170 miljoen dollar (156,5 miljoen euro), zo is te lezen in het persbericht van PVH Corp. “De beslissing om alle Speedo-takken wereldwijd te herenigen zorgt ervoor dat de leiding over het merk door Pentland holistisch en omvangrijk,” aldus Emanuel Chirico, CEO van PVH Corp, in het persbericht. “De verkoop past in de strategie van PVH om de Heritage Brands tak te optimaliseren en te focussen op groei op de lange termijn voor onze merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger.”

De Pentland Group is nu wereldwijd verantwoordelijk voor het merk Speedo.