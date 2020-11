PwC: Uitgavenpatroon feestdagen hoger dan vorig jaar

Elk jaar wordt rondom de feestdagen traditioneel meer geld uitgegeven door consumenten dan op andere momenten. Niet voor niets is er ook vaak een eindejaarspiek. Voor retailers is het echter in coronajaar 2020 spannend: zullen consumenten nog wel uitgeven of houden ze hun hand op de knip? Volgens onderzoek van accountants- en adviesbureau PwC ligt het uitgavenpatroon dit jaar echter hoger dan in 2019.

Mensen die aankopen zeggen te doen geven aan gemiddeld 243 euro uit te geven dit feestseizoen. Vorig jaar lag dat bedrag nog op 229 euro. Vooral uitgaven die het thuiszitten plezieriger maken zijn populair, zo blijkt uit het onderzoek. Hiermee wordt bedoeld: boeken, abonnementen op streamingdiensten of aankopen bij doe het zelf zaken. “Wat ons onderzoek laat zien bevestigt eerdere berichten van onder andere DNB. Consumenten hebben afgelopen jaar meer overgehouden. Een deel daarvan wil zich in deze donkere dagen trakteren op wat extra verwennerij,” aldus retailexpert Milo Hartendorf van PwC in het persbericht.

De verschuiving naar online wordt ook door PwC gespot. Het aantal verwachte online aankopen groeit naar 75 procent. “Er zijn wel wat lichtpuntjes voor fysieke winkels, de lokale buurtwinkels, de slager, bakker en groentewinkel doen het relatief goed dankzij initiatieven als Support Your Locals. Maar de grote verschuiving naar online aankopen in combinatie met Covid-19 zorgt overall toch voor een negatieve impact op de winkelstraat. Samenwerking tussen gemeenten, het Rijk en verhuurders kan hierop een dempend effect hebben. Tegelijkertijd moeten fysieke winkels zelf nagaan of ze optimaal gebruik maken van platformen als Bol.com en Amazon, die kunnen toegang bieden tot een grote consumentengroep die ze nu moeilijk bereiken,” aldus Hartendorf.