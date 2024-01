Q&A met Remon Koster, vertegenwoordiger voor Nederland bij Studio 9

In het dynamische retaillandschap van tegenwoordig is het voldoen aan voortdurend veranderende eisen, zoals het aantrekken van consumenten naar fysieke winkels en het bieden van unieke merkervaringen, een belangrijke uitdaging. Te midden van dit complexe scenario komt Studio 9 naar voren als een betrouwbare adviseur met zijn one-stop-shop oplossing. Studio 9, bekend om zijn uitgebreide expertise in design, compliance, sustainability en development, excelleert in het ontwikkelen van op maat gemaakte winkelomgevingen. Deze omgevingen voldoen niet alleen aan functionele eisen, maar vertellen ook het unieke verhaal van elk merk door middel van de winkelervaring. Studio 9 heeft zijn hoofdkantoor in Denemarken en is een relatief nieuwe speler in Nederland, maar het bedrijf heeft al een aanzienlijke groei doorgemaakt onder leiding van zijn vertegenwoordiger, Remon Koster.

Remon's carrière in de modebranche begon al op 15-jarige leeftijd. Door de jaren heen heeft hij een diepgaand begrip van de industrie ontwikkeld, zowel door zijn praktische ervaring in inkoop als door zijn studie in small business en retail management. In zijn rol bij Studio 9 is Remon's expertise een integraal onderdeel van het vormgeven van de merkconcepten voor lifestyle retailers, wat de groei van het bedrijf op de Nederlandse markt stimuleert. We gingen zitten om meer te weten te komen over Studio 9, de unieke positie van het bedrijf in de markt en wat hen onderscheidt van de rest.

Credits: Studio 9, Remon Koster

Wat voor soort diensten biedt Studio 9?

"Bij Studio 9 ontwikkelen we brand identity concepten voor onderscheidende merkervaringen en bieden we eerlijke, effectieve oplossingen die zijn afgestemd op de unieke behoeften van onze klanten. Onze uitgebreide diensten omvatten alles voor de inrichting van een fysieke winkel, zoals display cases, hangers, mannequins, window en in-store displays, en store fixtures. We richten ons voornamelijk op mode- en lifestylewinkels en bieden ook trimming services voor merkartikelen zoals labels, hangtags, knopen, ritsen en badges, plus verpakking.

We integreren digitale oplossingen voor efficiëntie en effectiviteit. Met onze Product ID kunnen merken digitale productpaspoorten implementeren met behulp van digitale gegevensdragers zoals QR, RFID en NFC. Deze oplossingen bieden waardevolle inzichten zoals de herkomst van producten en materialen, in overeenstemming met wereldwijde en EU-regelgeving. Hierdoor bent u in staat om elke gebeurtenis van elk product te laten zien en te volgen, van productie tot voorraad, verkoop en verder, wat het beheer aan het einde van de levensduur bevordert en een circulaire economie stimuleert.

Als full-service bedrijf bieden we ook diensten aan op het gebied van design, compliance, sustainability, sourcing, development, product quality control en logistics. Zoals we graag zeggen, Studio 9 is een one-stop oplossing voor merken."

Wat maakt Studio 9 uniek?

"Wat ons uniek maakt in de markt is dat we een heel breed assortiment aanbieden en het hele brand identity concept van begin tot eind ontwikkelen. Wat we hebben gemerkt in de Nederlandse markt is dat er veel aparte spelers zijn die zich specialiseren in bepaalde productgebieden en verschillende diensten aanbieden, zoals het verkopen van kledinghangers of het ontwikkelen van verpakkingen of winkelinrichtingen. Maar wij zijn gespecialiseerd in het doen van alles. Onze aanpak vereenvoudigt het proces voor klanten door het bieden van een gestroomlijnde, betrouwbare one-stop oplossing voor het creëren van unieke en volledig op elkaar afgestemde in-store omgevingen.

Omdat we beseffen dat tijd geld is, integreren we naadloos verschillende elementen om een toonaangevend merkconcept te creëren. Deze efficiëntie is ons unique selling point en biedt onze klanten zowel tijdsbesparing als verbeterde productiviteit."

Credits: Studio 9

Hoe ontwikkelt Studio 9 op maat gemaakte retailomgevingen die een compleet verhaal vertellen aan klanten en in lijn zijn met de visie van een merk?

"Als hoofdcontactpersoon voor merken en retailers in Nederland werk ik nauw samen met Studio 9's Deense team van ongeveer 30 professionals, waaronder designers, shop fixture- en interior experts, trim specialists en sustainability- en compliance coordinators. Ons team, met uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van merkconcepten, bestaat uit leden die al vele jaren samenwerken met toonaangevende retailers en merken, waardoor elk project waardevolle inzichten in de branche met zich meebrengt.

Elk detail is belangrijk voor ons, zelfs de kleinste details op alle touchpoints van de merkervaring. Hoe ons proces werkt, is dat we potentiële klanten benaderen en hen vertellen over ons bedrijf, wat we doen, waar we vandaan komen en ons productaanbod. We gaan een open dialoog met hen aan om te kijken hoe we hen het beste van dienst kunnen zijn. In sommige gevallen kan dat betekenen dat we het merk helpen een heel concept van begin tot eind te ontwikkelen. In andere gevallen kan dat betekenen dat we hen helpen bij het implementeren van een rebranding op hun trims.

Bij het aanpakken van een nieuw klantproject, neem ik hun specifieke behoeften nauwgezet in overweging, waarbij ik zelfstandig of in samenwerking met ons Deense team unieke, op maat gemaakte concepten ontwikkel. Ons Deense team krijgt ondersteuning van onze kantoren in China, Vietnam, Turkije, Bangladesh en India, zodat we onze wereldwijde expertise kunnen benutten voor de beste resultaten voor onze klanten. Voor trims hebben we teams in belangrijke productie hubs voor efficiëntie, terwijl onze retail producten voor de retail zich uitstrekt over Azië en Europa en zorgt voor een soepel en gestroomlijnd proces."

Hoe heeft Studio 9 digitale oplossingen zoals RFID-technologie in zijn diensten geïntegreerd?

"RFID-technologie verbetert de efficiëntie in de retail op talloze manieren, van voorraadbeheer, het volgen van producten in de supply chain en het identificeren van best verkopende winkellocaties tot het mogelijk maken van interactieve paskamers en zelfkassa's. RFID-technologie maakt winkels meer datagestuurd, stroomlijnt activiteiten en stimuleert conversie. De gegevens van RFID kunnen ook helpen bij het voorspellen van de verkoop en het minimaliseren van overtollige bestellingen.

Naast deze RFID-diensten introduceren we tegen het tweede kwartaal van 2024 een nieuw platform, Product ID. Dit platform geeft merkeigenaren toegang tot gegevens over producten, voorraadbeheer en supply chain. Het bevat informatie over certificeringen van leveranciers en CO2-uitstoot. Consumenten kunnen QR-codes gebruiken om toegang te krijgen tot het platform en meer te weten te komen over de herkomst van producten, de productieomstandigheden en verzorgingsinstructies. Deze tool stelt merken in staat om te communiceren met klanten na aankoop, marketing, reparatie-instructies, resell mogelijkheden en nog veel meer, waarbij merkeigenaren de gedeelde informatie beheren. 'Product ID' helpt bij het optimaliseren van supply chain operaties en biedt inzichten voor effectiever productmanagement en ondersteunt een circulaire economie.”

Credits: Studio 9

Hoe heeft Studio 9 duurzaamheid in zijn producten en diensten verwerkt?

"Onze ontwerpprincipes zijn fundamenteel geworteld in duurzaamheid, wat vanaf het begin in onze waarden is verweven. Onze vertegenwoordigers pleiten in hun gesprekken met merken voor het gebruik van duurzame, verantwoord ingekochte materialen. Dit houdt in dat we werken met gecertificeerde materialen, gerecyclede en recyclebare materialen en monomaterialen die afkomstig zijn van één vezel of materiaalbron. We proberen onze klanten vooral te sturen in de richting van het gebruik van monomaterialen, waarbij we de nadruk leggen op hun gemakkelijke herbruikbaarheid, wat hun levensduur en circulariteit verhoogt. Bovendien richten we ons ook op het bevorderen van een lange levensduur in de retailomgeving, wat we cruciaal vinden voor de toekomst van de industrie. We leggen sterk de nadruk op het toevoegen van multifunctionele functies, het verbeteren van de duurzaamheid en levensduur van onze producten en zorgen ervoor dat ze geschikt zijn voor langere seizoenen. We maken gebruik van 3D-rendering om virtuele monsters te maken, waardoor we de noodzaak van fysieke prototypes aanzienlijk verminderen en daarmee ook de negatieve impact op het milieu.

"Wij scholen onszelf en onze klanten voortdurend bij over nieuwe materialen en innovaties op dit gebied en stimuleren zo een cultuur van voortdurend leren en verbeteren."

Als je vooruit kijkt, waar hoop je Studio 9 over vijf jaar te zien?

"Op dit moment is Studio 9 misschien nog niet zo bekend in Nederland, maar we leggen de lat hoog. De komende jaren hopen we een bekende naam te worden op de Nederlandse markt. Ons doel is om ons team ook hier uit te breiden over verschillende afdelingen, inclusief een robuuste backoffice, om onze klanten de voorbeeldige service te bieden die ze verdienen. Op dit moment zijn we op zoek naar een verkoper in Duitsland, waarmee we een nieuwe markt betreden. Deze rol weerspiegelt onze inspanningen in Nederland, waarbij we ons richten op het opbouwen van een sterker netwerk en het verbeteren van ons portfolio.

Vooruitkijkend is onze visie voor de komende vijf jaar om Studio 9 te vestigen als een gerenommeerd merk en een one-stop bestemming voor alle soorten mode- en lifestylemerken en retailers in Nederland."