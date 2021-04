Quiz: 5 vragen over het modenieuws van maart 2021

Maart was een maand waarin bleek hoe groot de impact van de pandemie is geweest op het boekjaar 2020 van diverse modegroepen. Waar de een in het rood dook, kon de ander profiteren van de trend om meer thuis te sporten. Daarnaast kreeg de EssilorLuxottica en GrandVision goedkeuring met de voorwaarde dat ruim 300 winkels van de hand gedaan worden op korte termijn.

Ook is de opening van de Westfield Mall of the Netherlands niet te vergeten. De grote overdekte mall trok zoveel bekijks dat de gemeente moest ingrijpen met extra maatregelen in en rondom het winkelcentrum. Chileens zonnebrillenmerk Karün maakte hun entree op de Europese markt, Diesel lanceerde een eerste dierencollectie en outletplatform Otrium haalde ruim 100 miljoen euro op in een nieuwe financieringsronde.

Genoeg nieuws dus om de redactie bezig te houden in de maand maart, maar hoeveel heeft u nog onthouden van de berichten van deze maand? Test het met deze korte test.

Beeld: Unsplash