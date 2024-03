Racen naar empowerment: Charlotte Tilbury's F1 Academy-partnerschap en het streven naar carrièrekansen

Een voorloper van empowerment

Charlotte Tilbury, een pionier in de schoonheidsindustrie, heeft onlangs aangekondigd dat zij het eerste schoonheidsmerk en tevens het eerste door een vrouw opgerichte bedrijf is dat de F1 Academy gaat sponsoren, een racekampioenschap voor alleen vrouwen, opgezet door Formule 1. Deze belangrijke samenwerking onderstreept de toewijding van het merk aan empowerment, een kernprincipe van oprichtster Charlotte Tilbury's benadering van haar begin als visionair make-up artist tot gevierd ondernemer. Naast het vestigen van een iconisch merk, betekent haar reis een transformatieve verschuiving in de interactie van de schoonheidsindustrie met zowel haar werknemers als de bredere gemeenschap, met de nadruk op ondersteuning, kansen en vrouwelijke empowerment op elk niveau.

Charlotte Tilbury's odyssee in schoonheid wordt gekenmerkt door haar blijvende invloed op mode en make-up. Van haar begindagen, geïnspireerd door het artistieke milieu van Ibiza, tot het creëren van transformerende looks voor 's werelds beste modetijdschriften en luxemerken, is haar reis een bewijs van creativiteit en innovatie. Haar werk heeft niet alleen meer dan 100 Vogue-covers gesierd, maar ook de beautytrends in wereldwijde modehoofdsteden vormgegeven. Naast haar persoonlijke lofbetuigingen en meerdere prijzen ligt er een diepere toewijding om iedereen in staat te stellen zich het mooist te voelen. Dit is duidelijk te zien in de toewijding van het merk aan inclusiviteit en diversiteit, met producten voor elke leeftijd en huidskleur. Voor Charlotte is make-up meer dan alleen een esthetische verfraaiing; het is ook een instrument voor innerlijke kracht.

Credits: Charlotte Tilbury

Een vooruitstrevende werkgever in de schoonheidsindustrie

De kern van de ethos van Charlotte Tilbury is een revolutionaire benadering van de ontwikkeling van medewerkers. Het merk erkent het grote belang van het koesteren van talent en heeft gestructureerde loopbaanontwikkelingstrajecten ingesteld die traditionele training overstijgen, waarbij nieuwe medewerkers worden ondergedompeld in de filosofie van het merk, productkennis en de artisticiteit die de kern vormt van de visie van Charlotte Tilbury. Het is een holistische benadering die medewerkers in staat stelt om niet alleen in hun directe functie uit te blinken, maar ook om carrière ambities op lange termijn binnen het bedrijf te koesteren en te realiseren.

De mogelijkheden binnen Charlotte Tilbury zijn net zo divers en dynamisch als het merk zelf. Van retail artists die de missie van het merk belichamen op de winkelvloer tot lead artists en product managers die innovatie en uitmuntendheid stimuleren, het bedrijf biedt een verscheidenheid aan functies voor professionals in verschillende stadia van hun carrière. De investering van het merk in de ontwikkeling van werknemers, in combinatie met de innovatieve benadering van schoonheid en business, maakt Charlotte Tilbury niet alleen een plek om te werken, maar ook een plek om te groeien, te innoveren en bij te dragen aan een schoonheidsrevolutie.