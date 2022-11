Ralph Lauren behaalt betere resultaten dan verwacht in tweede kwartaal

Ralph Lauren Corporation heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 5 procent behaald. Dit is hoger dan het Amerikaanse modebedrijf eerder verwachtte. Dankzij de stijging komt de omzet ner op 1,6 miljard dollar (1,57 miljard euro) in het kwartaal.

In thuismarkt Noord-Amerika werd een omzet van 727 miljoen dollar (718,5 miljoen euro) behaald dankzij een stijging van 3 procent. In Europa kwam de omzet neer op 494 miljoen dollar (488,2 miljoen euro), gelijk aan de omzet in het tweede kwartaal een boekjaar eerder. Echter speelde hier de wisselkoersen een rol, want bij gelijke wisselkoersen was de omzet 15 procent hoger. In Azië was de omzet 17 procent hoger dan een jaar eerder waardoor de omzet op 316 miljoen dollar (312,2 miljoen euro) neer kwam. Bij gelijke wisselkoersen was de omzet zelfs 33 procent hoger.

Het operationele inkomen van Ralph Lauren kwam neer op 207 miljoen dollar (204,5 miljoen euro). Het netto inkomen bedroeg 151 miljoen dollar (149,1 miljoen euro).

Ondanks de beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar, verhoogt Ralph Lauren Corporation de verwachting voor het gehele boekjaar niet. Het houdt namelijk rekening met de huidige macro-economische omgeving, zoals problemen in de productieketen, inflatie-druk, wisselkoersen, de oorlog in Oekraïne en de diverse corona varianten die nog rondgaan. Daarom behoudt het de verwachting voor het gehele boekjaar zoals deze eerder is voorspeld.