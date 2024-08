Ralph Lauren boekt omzetstijging door hoge vraag in Europa en China

Ralph Lauren Corporation heeft vandaag de financiële resultaten voor het eerste kwartaal van boekjaar 2025 bekendgemaakt. De cijfers tonen een sterke prestatie en de onderneming bevestigt haar positieve vooruitzichten voor het volledige jaar.

De omzet van het bedrijf is met één procent gestegen tot 1,5 miljard dollar (ongeveer 1,37 miljard euro). De groei is geleid door sterke prestaties in Europa en Azië: de omzet stijgt met 6 procent in Europa, in Azië neemt de omzet toe met 4 procent.

Ralph Lauren verbetert daarnaast zijn winstgevendheid. De nettowinst van het bedrijf in het eerste kwartaal was 169 miljoen dollar (ongeveer 154,9 miljoen euro). In het eerste kwartaal van boekjaar 2024 was de nettowinst 132 miljoen dollar.

Ralph Lauren zet in op merkinspiratie en bevestigt verwachting

Ralph Lauren benadrukt het belang van merkinspiratie. Het bedrijf deelt een groei van 1,3 miljoen nieuwe klanten in de direct-to-consumer business en een groei van meer dan 60 miljoen volgers op sociale media. In het verslag wordt onder meer de rol van het bedrijf tijdens de Olympische Spelen in Parijs genoemd. Het is de negende keer dat het premium label de officiële kledingsponsor van het Amerikaanse team is. De openingsceremonie-uniformen combineren de codes van Ralph Lauren met Parijse invloeden, met een blauw-wit-rode kleurenschema, wollen blazers en gestreepte oxfordshirts.

Tot slot bevestigt het bedrijf zijn verwachtingen voor het hele jaar. Voor het huidige kwartaal verwacht het bedrijf een omzetgroei van 3 procent tot 4 procent, in lijn met eerdere verwachtingen.