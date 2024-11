Ralph Lauren Corporation groeit omzet en winst in eerste halfjaar

Ralph Lauren Corporation zet de groei van het eerste kwartaal verder door. Het bedrijf profiteert in het tweede kwartaal wederom van een hoge vraag naar producten in Europa en China, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Wat winstontwikkelingen betreft, noteert Ralph Lauren een noemenswaardige groei in het eerste halfjaar. Dit zorgt ervoor dat de verwachtingen voor boekjaar 2025 naar boven worden bijgesteld.

De omzet in het tweede kwartaal markeert 6 procent omzetgroei en 1,7 miljard Amerikaanse dollar (omgerekend 1,57 miljard euro). De groeit wordt, zoals in het eerste kwartaal, geleid door sterke prestaties in Europa en Azië: de omzet stijgt met 7 procent in Europa, in Azië neemt de omzet met 9 procent toe.

Ook de winstgevendheid van het bedrijf verbetert. De nettowinst groeit in het tweede kwartaal met één miljoen naar 147,9 miljoen dollar.

Deze resultaten maken de optelsom voor het eerste halfjaar van financieel boekjaar 2025 compleet. Zo noteert Ralph Lauren een omzet van 3,2 miljard dollar, een verschil van ruim 100 miljoen vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst stijgt harder: van 279 miljoen naar 316,5 miljoen dollar.

Vooruitkijkend op het derde kwartaal en het gehele boekjaar verwacht Ralph Lauren een omzetgroei van 3 tot 4 procent in beide genoemde periodes.