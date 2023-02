Ralph Lauren Corporation noteert eencijferige omzetgroei in Q3

De omzet van Ralph Lauren Corporation stijgt in het derde kwartaal van boekjaar 2023 met één procent, dat maakt het bedrijf bekend in een financiële update. De omzet komt neer op 1,8 miljard dollar (1,7 miljard euro).

In alle regio’s (Noord-Amerika, Europa en Azië) waar Ralph Lauren actief is stijgt de omzet met één procent. In Europa noteert het bedrijf een omzet van 469 miljoen dollar (435 miljoen euro), blijkt uit de update. In de retail zag het bedrijf een omzetgroei van 11 procent in de fysieke winkel en 12 procent in de online verkoop. In de wholesale zag Ralph Lauren een daling van één procent.

Het vaderland van het merk is nog steeds de belangrijkste afzetmarkt voor het bedrijf. Daar behaalt Ralph Lauren een omzet van 938 miljoen dollar (870 miljoen euro). De omzet in de retail steeg daar echter het minst van alle regio’s: twee procent. De omzet in Azië kwam neer op 386 miljoen dollar (358 miljoen euro).

Voor boekjaar 2023 verwacht Ralph Lauren Corporation een omzetgroei van ongeveer acht procent, zo staat in de update. Voor het komende kwartaal verwacht het bedrijf een omzetstijging van één à twee procent, ten opzichte van vorig jaar.