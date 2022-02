Ralph Lauren Corporation verhoogt verwachting boekjaar 2022 na goede resultaten Q3

Ralph Lauren Corporation heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 27 procent gerealiseerd. De omzet kwam hierdoor neer op 1,8 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,5 miljard euro. Dankzij de positieve resultaten in het kwartaal verhoogt het bedrijf de verwachting voor het gehele boekjaar 2022, zo is te lezen in een update.

Het operationeel inkomen van Ralph Lauren Corporation kwam in de periode neer op 289 miljoen dollar, omgerekend 255 miljoen euro. Het netto inkomen landde in het derde kwartaal op 218 miljoen dollar, 192 miljoen euro.

De meeste omzet behaalde het bedrijf in Noord Amerika. Ralph Lauren Corporation noteerde daar een omzet van 929 miljoen dollar dankzij een stijging van 30 procent in het kwartaal. In euro’s komt dit neer op ruim 822 miljoen euro. Europa volgt met een omzet van 463 miljoen dollar (409 miljoen euro) dankzij een toename van 47 procent. In Azië kwam de omzet van het modebedrijf neer op 383 miljoen dollar (338 miljoen euro) dankzij een plus van 16 procent.

Zoals eerder genoemd heeft het bedrijf de verwachting voor de resultaten van het gehele boekjaar bijgesteld. Ralph Lauren Corporation verwacht nu een omzetstijging tussen de 39 en 41 procent. Eerder was de verwachting nog een toename tussen de 34 en 36 procent. Vorig boekjaar behaalde het bedrijf een omzet van 4,4 miljard dollar, omgerekend 3,6 miljard euro. Het was ook het jaar waarin het bedrijf de rode cijfers in dook. Het sloot het boekjaar namelijk af met een verlies van 121 miljoen dollar (99,2 miljoen euro). Over de winst voor het huidige boekjaar doet Ralph Lauren Corporation in de update geen uitspraken.