Ralph Lauren Corporation ziet omzet bijna verdriedubbelen in Q1

Ralph Lauren heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, zo blijkt uit het financiële verslag. De omzet van het bedrijf steeg met 182 procent en kwam uit op 1,4 miljard dollar (ruim 1,1 miljard euro).

De resultaten zijn sterker dan verwacht, zo blijkt uit het verslag. In Europa en Noord-Amerika vonden diverse her-openingen van de retail en maatschappij plaats in het kwartaal, waardoor de omzet sneller steeg dan in eerste instantie verwacht. In Noord-Amerika verviervoudigde de omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande boekjaar. De omzet kwam neer op 662 miljoen dollar, omgerekend zo’n 557,3 miljoen euro. In Europa steeg de omzet tijdens het kwartaal met 194 procent naar 355 miljoen dollar (282 miljoen euro). In de Asia-Pacific regio nam de omzet in het kwartaal toe met 68 procent naar een bedrag van 288 miljoen dollar, omgerekend 242 miljoen euro.

De brutowinst van Ralph Lauren Corporation kwam uit op 968 miljoen dollar (815 miljoen euro) en het netto inkomen landde op een bedrag van 165 miljoen dollar (138 miljoen euro).