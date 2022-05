Ralph Lauren Corporation ziet omzet stijgen met 41 procent in boekjaar 2022

Ralph Lauren Corporation heeft in het boekjaar 2022 een omzet behaald van 6,2 miljard dollar dankzij een stijging van 41 procent jaar op jaar, aldus het jaarverslag van het bedrijf. Omgerekend komt de omzet neer op 5,78 miljard euro.

Het netto inkomen van Ralph Lauren Corporation was in het boekjaar 600 miljoen dollar, omgerekend 560 miljoen euro. Brutowinst kwam neer op 4,1 miljard dollar (3,8 miljard euro). Wanneer de resultaten per regio waarin de groep actief is wordt opgedeeld, dan is er een omzetstijging van 49 procent te zien in Noord-Amerika. Hierdoor kwam de omzet uit op 3 miljard dollar (2,7 miljard euro). De omzet behaald in Europa kwam neer op 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro) dankzij een stijging van 53 procent. Azië was gedurende het boekjaar goed voor een omzet van 1,3 miljard dollar (1,21 miljard euro) en een omzetstijging van 25 procent.

Omzetplus van 41 procent voor Ralph Lauren Corporation in boekjaar 2022

De resultaten van het gehele boekjaar werden in het vierde kwartaal van het boekjaar nog goed aangevuld. De omzetgroei in het kwartaal kwam neer op 18 procent waardoor een omzet van 1,5 miljard dollar werd behaald (1,3 miljoen euro). De meeste groei was te zien in Europa waar de omzet met 26 procent steeg, gevolgd door Azië met een groei van 20 procent. In Noord-Amerika werd in het vierde kwartaal een omzetgroei van 19 procent behaald.

CEO van Ralph Lauren Corporation, Patrice Louvet, geeft aan dat de resultaten behaald in het vierde kwartaal en het gehele boekjaar de verwachtingen van het bedrijf hebben overstegen. “We hebben het grondwerk gedaan voor gezonde duurzame groei en waardecreatie in het boekjaar 2023,” aldus de CEO. Terwijl we navigeren door de zeer dynamische macro-economische situatie zal onze groei ondersteunt worden door de kracht van ons merk en diverse motoren - van het aantrekken van kwalitatieve consumenten tot het ontwikkelen van productcategorieën met veel potentie en de uitbreiding zowel geografisch als in kanalen.”

Voor het huidige boekjaar, boekjaar 2023, verwacht Ralph Lauren Corporation een omzetstijging van 8 procent jaar op jaar. Dit is met in acht nemen van de huidige macro-economische en geopolitieke situatie.