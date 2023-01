Ralph Lauren lanceert kasjmier recyclingprogramma

Modebedrijf Ralph Lauren Corporation lanceert een kasjmier recyclingprogramma in Europa en Noord-Amerika, zo blijkt uit een persbericht. Het recyclingprogramma is opgezet in samenwerking met Re-Verso. Het programma recycled 100 procent kasjmier items, ongeacht van welk merk.

Naast het recyclingprogramma kondigt Ralph Lauren Corporation de lancering van de eerste cradle to cradle certified gold kasjmier trui aan. Het is het eerste product van de vijf dat het bedrijf gecertificeerd wil hebben tegen 2025.

“Vandaag de dag geloven we meer dan ooit dat luxe niet alleen de schoonheid en kwaliteit van een product omvat, maar dat het gaat om hoe het is gemaakt en hoe lang het mooi en goed blijft,” aldus Katie Ioanilli, chief global impact and communications officer, in het persbericht. “Dat is waarom we het eerste cradle to cradle certified luxe kasjmier product hebben gemaakt in de industrie en zijn we van plan om vier extra gecertificeerde iconen te lanceren tegen 2025.”