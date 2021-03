Ralph Lauren lanceert kledinghuur abonnement ‘The Lauren Look’

Steeds meer modemerken bieden hun kleding nu ook te huur aan. Ralph Lauren is de nieuwste op de lijst van merken die een dergelijke service aanbieden. Het merk lanceert namelijk het kledinghuur abonnement ‘The Lauren Look’, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

Ralph Lauren heeft een speciaal membership platform opgezet waar leden toegang krijgen door jurken, broeken, tops en meer uit de meest recente collecties. Een abonnement start vanaf de prijs van 125 dollar per maand. Leden cureren hun eigen ultieme garderobe en geven prioriteit aan favoriete items. Wanneer de garderobe compleet is, zal het lid een eerste levering ontvangen. Wanneer een klant klaar is met de items hebben ze de keuze deze terug te sturen en nieuwe te ontvangen of juist de items te kopen tegen een exclusieve ledenprijs, aldus het persbericht. Kleding die niet meer verhuurd kan worden, wordt gedoneerd aan een non-profit organisatie Delivering Good.

“Consumenten vandaag de dag hebben een andere aanpak als het gaat om het ervaren van merken en het bouwen van hun garderobe,” aldus CEO van Ralph Lauren, Patrice Louvet, in het persbericht. “De garderobe van de toekomst zal een mix hebben van nieuwe seizoensmode, unieke gepersonaliseerde items en basics, naast pre-owned en gehuurde kleding. Met onze tijdloze esthetiek hebben we een goede positie om in al deze categorieën te spelen.