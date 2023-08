Ralph Lauren overstijgt verwachtingen in Q1

Ralph Lauren Corporation heeft de financiële resultaten in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar nagenoeg stabiel weten te houden. Hiermee overstijgt het de verwachtingen die het bedrijf zelf had gedeeld.

De omzet bleef namelijk nagenoeg gelijk met 1,5 miljard dollar - zo’n 1,35 miljard euro. Deze stabiele omzet behield het bedrijf ondanks de dalingen in Noord-Amerika, de grootste markt van Ralph Lauren. Gelukkig werd in Azië een plus van 13 procent behaald en in Europa een stijging van 8 procent.

Het netto inkomen komt neer op 132 miljoen dollar. Omgerekend is dit 119,6 miljoen euro. Het betekent een stijging van enkele miljoenen ten opzichte van het eerste kwartaal van het voorgaand boekjaar.