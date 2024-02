Ralph Lauren presteert boven verwachting in Q3

Ralph Lauren Corporation heeft de financiële resultaten van het derde kwartaal gedeeld. Het modebedrijf rapporteerde een stijging van 6 procent. Hiermee overstijgt het de verwachting die het bedrijf zelf had gedeeld.

Het bedrijf geeft in het rapport aan dat met name de vakantieperiode en de groei in Azië hebben bijgedragen aan de stijging. "Onze visie inspireert mensen om het leven van hun dromen te leven," zei Lauren zelf. "En deze feestdagen brachten onze teams over de hele wereld dit tot leven in iconische producten en campagnes die worden gekenmerkt door tijdloze elegantie en een geest van vreugde."

De omzet van Ralph Lauren steeg tot 1,9 miljard dollar (1,7 miljard euro). Het direct-to-consumer segment van het bedrijf, met zowel fysieke als digitale kanalen, kende een groei van 9 procent bij gelijk aantal winkels, wat het bedrijf toeschrijft aan een sterke consumentenvraag.

Ralph Lauren stelt zijn verwachtingen voor de rest van het boekjaar bij naar een omzetgroei van 2 procent. Dit was eerder tussen de 1 en 2 procent.

Het modebedrijf noteerde een nettowinst in het derde kwartaal van 277 miljoen dollar (257,3 miljoen euro).