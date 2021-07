‘Ralph & Russo gered door Amerikaanse investeringsmaatschappij’

Brits modehuis is naar verluidt gered door Amerikaanse ivnesteringsmaatschappij Retail Ecommerce Ventures. Het nieuws wordt als eerste gemeld door Sky News, maar een officieel statement wordt donderdag verwacht.

Het is zo’n drie maanden geleden dat aangekondigd werd dat het modehuis uitstel van betaling had aangevraagd. Op dat moment had het bedrijf bijna 28 miljoen pond aan schuld open staan.

“Dit moeilijke besluit is genomen om het succes van het bedrijf te verzekeren en het bedrijf te herstructureren nadat de retail industrie hard is geraakt door de pandemie,” aldus het statement destijds. “We zijn ontzettend trots op onze unieke positie in de markt als een van ‘s werelds meest exclusieve luxe merken. Een positie die we hebben bereikt door hard werk, vastberadenheid en liefde voor wat we doen.Het is onze bedoeling dat het bedrijf blijft draaien gedurende deze tijd en we blijven toegewijd aan het steunen van onze loyale wereldwijde clientèle en geweldige medewerkers.”

In mei werd duidelijk dat creatief directeur en mede-oprichter Tamara Ralph vertrokken is nadat een eerdere doorstartmogelijkheid afketste.