Rapport Apparel Impact Institute: 27 merken bespaarden in 2021 38 miljoen dollar met verduurzaming

In 2021 bespaarden 27 bedrijven in totaal 38 miljoen dollar (omgerekend 38,8 miljoen euro) met het verduurzamen van hun toeleveringsketen. Dat blijkt uit een rapport van het Apparel Impact Institute (Aii), dat bij deze bedrijven verschillende programma’s heeft lopen op het gebied van onder meer energie- en waterbesparing en de transitie naar hernieuwbare energie.

Volgens het Aii werd er bij de 27 bedrijven bovendien op jaarbasis ruim 300 duizend ton minder broeikasgassen uitgestoten en werd er 2,9 miljoen kubieke meter water bespaard. De 27 deelnemende merken betrokken in 2021 in totaal 295 productiefaciliteiten bij een van de programma’s van Aii.

In 2022 wordt aan een aantal nieuwe pilots gewerkt. Zo wordt een proces ontwikkeld om productiefaciliteiten in Vietnam aan te sluiten op hernieuwbare elektriciteit en loopt er sinds augustus een managementprogramma voor het terugbrengen van materiaalafval in fabrieken.

Eerder dit jaar kondigde het Aii al de oprichting aan van het Fashion Climate Fund . Met het fonds wil Aii de komende jaren in totaal twee miljard dollar aan kapitaal inzamelen om de CO2-uitstoot van de mode-industrie voor 2030 met ten minste 45 procent terug te brengen.

Het Apparel Impact Institute werd in 2017 opgericht en heeft als doel het identificeren, financieren en opschalen van processen voor de verduurzaming van de kleding-, schoenen- en textielindustrie. Aii werkt ook samen met andere organisaties voor het schrijven van rapporten en visiedocumenten over de verduurzaming van de industrie. Zo bracht het in 2021 samen met Fashion for Good bestaande en nieuwe methodes in kaart om broeikasgassen in de industrie terug te dringen.