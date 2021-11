Rapport: Fast fashion is meer dan 200 miljard dollar waard in 2030

De vraag naar fast fashion bereikt wereldwijd ongekende hoogten. Tegen 2030 zal de sector meer dan 200 miljard dollar waard zijn.

De voorspelling komt uit het rapport 'Fast fashion global market opportunities and strategies to 2030: Covid-19 Growth and Change' van Research and Markets, waarin het onderzoeksbureau belicht hoe de wereldwijde fast fashion markt in 2020 een waarde van 68,6 miljard dollar bereikt, ondanks de daling van het jaarlijkse groeipercentage (CAGR) van 3 procent sinds 2015.

Verwacht wordt dat fast fashion de komende vijf jaar zal groeien tot 163,4 miljard dollar met een constante stijging van 19 procent om vervolgens in 2030 211,9 miljard dollar (188,8 miljard euro) te bereiken, een jaarlijks groeipercentage van 5,3 procent over vijf jaar.

Beeld: H&M FW21 campagne

De volwassen markt was het grootste segment van de fast fashion markt onderverdeeld naar leeftijd, goed voor 85,9 procent van het totaal in 2020. Naar verwachting zal het segment van tienerkleding het snelst groeiende segment in de fast fashion markt zijn, met een CAGR van 23,6 procent in de periode 2020-2025.

De fast fashion markt is ook per type onderverdeeld in broeken, shirts, jurken & rokken, jassen, en overige kleding. De markt voor overige kleding was het grootste segment van de fast fashion markt onderverdeeld naar type, goed voor 33,9 procent van het totaal in 2020. In de toekomst zal het segment jurken & rokken naar verwachting het snelst groeiende segment in de fast fashion markt zijn, met een CAGR van 23,8 procent in 2020-2025.

Beeld: Uniqlo x Jil Sander AW21 campagne

De regio Asia-Pacific was de grootste regio in de wereldwijde fast fashion markt, goed voor 29,7 procent van het totaal in 2020. Het werd gevolgd door Noord-Amerika, West-Europa, en dan de andere regio's. In de toekomst zullen Zuid-Amerika en het Midden-Oosten de snelst groeiende regio's in de fast fashion markt zijn, waar de groei respectievelijk 32,4 procent en 28,9 procent CAGR's zal bedragen. Deze zullen worden gevolgd door Afrika en Oost-Europa, waar de markten naar verwachting zullen groeien met CAGR's van respectievelijk 25,2 procent en 23,0 procent.

De wereldwijde fast fashion markt is tamelijk gefragmenteerd, met een groot aantal kleine spelers op de markt. De top tien concurrenten op de markt waren in 2020 goed voor 29,13 procent van de totale markt. Grote spelers in de markt zijn Inditex (Zara SA), H&M Group, Fast Retailing (Uniqlo), The Gap, Inc, en ASOS Plc.

De grootste kansen in de fast fashion markt, gesegmenteerd naar geslacht, zullen zich voordoen in het vrouwelijke marktsegment, dat tegen 2025 een wereldwijde jaaromzet van 63 miljard dollar zal realiseren. De grootste kansen in de fast fashion markt, gesegmenteerd naar leeftijd, zullen zich voordoen in het segment van de volwassenenkleding, dat tegen 2025 een wereldwijde jaaromzet van 77,7 miljard dollar zal realiseren.

Toenemende vraag naar kunstmatige vezels

Op trends gebaseerde strategieën voor de fast fashion markt omvatten het gebruik van virtual reality en augmented reality (VR/AR), het gebruik van blockchain-technologie in de markt, kunstmatige intelligentie bij het ontwerpen van kleding, het gebruik van het internet der dingen (IoT), nieuwe eigendomsmodellen, 3D-printen, en een toegenomen vraag naar kunstmatige vezels.

Om te profiteren van de kansen, beveelt het rapport de fast fashion bedrijven aan om hun zakelijke aanwezigheid in de e-commerce sector te vergroten. Dit kan door middel van investeringen en initiatieven die worden genomen in de richting van de ontwikkeling van geavanceerde technologische oplossingen om fysieke winkels en de online marktplaats of platform te integreren, zich te richten op de ontwikkeling en lancering van webwinkels om de toegankelijkheid en het gemak richting de klant te vergroten, zich te richten op het uitbreiden van zakelijke en operationele aanwezigheid door middel van strategische overeenkomsten en plannen om winkels en productiefaciliteiten uit te breiden en op te zetten in ontwikkelingsregio's, en bedrijven kunnen zich ook richten op groei via strategische overnames.

Beeld: Zara FW21 campagne

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.