Rapport: markt voor outdoorkleding groeit komende tien jaar van 13 naar 22 miljard euro

De wereldwijde markt voor outdoorkleding zal in het jaar 2031 circa 23,6 miljard dollar (omgerekend 22 miljard euro) waard zijn. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeks- en consultancybureau Transparency Market Research (TMR). In 2021 werd de markt nog op 13,9 miljard dollar (omgerekend 13 miljard dollar) gewaardeerd.

Voor de helderheid: onder outdoorkleding vallen volgens TMR kledingstukken die over andere lagen gedragen worden als functionele buitenlaag of als extra laag in de winter. De kledingstukken zijn water- en winddicht en lichtgewicht en geschikt voor sporten zoals wandelen, kamperen, klimmen, fietsen, zeilen, skiën, skaten en surfen. Een aantal grote spelers op die markt zijn bijvoorbeeld Patagonia en The North Face.

Waarom de markt voor outdoorkleding groeit

De waarde van de outdoorkledingmarkt neemt de komende jaren met gemiddeld 5,6 procent per jaar toe, schrijft TMR. Volgens het onderzoeksbureau wordt die groei aangedreven door verschillende factoren. Een eerste is het toenemende aantal vrouwen dat wereldwijd aan outdooractiviteiten deelneemt. Ook de millennial-generatie is een groep die steeds vaker speciale kleding aanschaft voor bezigheden in de buitenlucht.

Waar in Europa en Noord-Amerika de markt voor outdoorkleding volgens TMR ‘volwassen’ is, groeit de vraag met name in de regio Azië-Pacific bovendien bijzonder snel wegens een ‘toenemende overname van een westerse levensstijl door consumenten in de regio’. Tot slot maken steeds meer bedrijven gebruik van online platforms om hun doelgroepen te bereiken, wat in relatief weinig tijd voor een brede penetratie van de markt kan zorgen.

Trends in outdoorkleding

Het type outdoorkleding waar consumenten voor kiezen is steeds vaker gemaakt van natuurlijke materialen in plaats van synthetische, merkt TMR op. Stoffen als katoen, zijde, wol en jute zijn ‘niet alleen mooi, maar ook veelzijdig en duurzaam’. Een ander focuspunt voor klanten is techwear: kleding die gebruik maakt van de nieuwste technologie om de bijvoorbeeld de lichaamstemperatuur te reguleren of de bloedcirculatie te verbeteren.

Maar de voorkeuren van klanten veranderen snel, iets dat de groei in de markt voor outdoorkleding ook hindert, meldt TMR. Dat maakt het moeilijk voor bedrijven om hun aanbod goed op de vraag af te stemmen.