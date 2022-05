Rapport: ‘Mode-industrie moet tech-investeringen verdubbelen om concurrerend te blijven’

Modebedrijven voeren naar verwachting de komende acht jaar hun investeringen in technologie op naar 3,5 procent van hun omzet, zo blijkt uit een nieuw rapport van McKinsey en Business of Fashion. In 2021 investeren modebedrijven gemiddeld 1,6 procent van hun omzet in technologie, wat betekent dat de investeringen naar verwachting ruim verdubbelen tegen 2030.

Volgens het rapport ‘State of Fashion: Technology’ van McKinsey en Business of Fashion zullen de mode-industrie en de wereld in het algemeen in het komende decennium de grootste technologische vooruitgang zien van afgelopen 100 jaar.

McKinsey meldt dat in de gehele waardeketen van de modeindustrie zich technologische differentiaties voor zullen doen, aldus het persbericht. Zo wordt geïnvesteerd in het wendbaarder, duurzamer en aantrekkelijker maken van mode commercie.

In de hele waardeketen van de mode zullen zich technologische differentiaties voordoen, zoals het wendbaarder, duurzamer en aantrekkelijker maken van de handel voor shoppers. In 2021 groeide de waarde van de top 50 investeringen in technologie gerelateerd aan mode met 66 procent ten opzichte van 2019, tot 16,2 miljard dollar, volgens gegevens Crunchbase die McKinsey gebruikt in het rapport. Deze investeringen gingen ofwel naar moderetailers ofwel naar bedrijven die producten en diensten verkopen aan modebedrijven. De e-commerce sector, die heeft geprofiteerd van de pandemie-gedreven stijging in online winkelen, ontving ruwweg 55 procent van het totale investeringsbedrag, aldus het rapport van McKinsey. De rest bestond grotendeels uit betalingstechnologieën, waaronder "buy now, pay later"-bedrijven, social commerce en resale, gevolgd door toeleveringsbedrijven en logistieke bedrijven en bedrijven die werken met NFT's of technologieën zoals virtuele realiteit.

Het rapport vermeldt dat momenteel nog maar weinig merken met succes technologie hebben omarmd met een competitieve instelling, maar degenen die nu al investeren zouden een impact kunnen zien op hun Momenteel hebben nog maar weinig merken met succes technologie omarmd met een competitieve instelling, maar degenen die investeren zouden een impact kunnen zien op hun balans. Bedrijven die nu al AI-technologieën in hun bedrijf integreren om de operationele efficiëntie te verhogen en de betrokkenheid van klanten te verbeteren, realiseren een potentiële cumulatieve toename van 118 procent in cashflow tegen 2030, aldus McKinsey. Voor bedrijven die nog maar net zijn begonnen, kan de implementatie van AI-gedreven initiatieven tussen nu en 2030 een toename van 13 procent in cashflow opleveren.

Alle segmenten van de sector, van fast fashion tot luxe, voelen de impact van deze technologische investering, zij het op verschillende manieren, aldus McKinsey. Het bureau geeft aan dat in de luxe industrie, waar ongeveer 80 procent van de verkoop wordt beïnvloed door digitale contactmomenten, face-to-face diensten de kern blijven vormen van de winkelervaring. Echter worden clienteling apps en andere digitale tools wel een steeds groter onderdeel van hoe winkelmedewerkers de relatie met hun klanten verbeteren, aldus experts in het rapport.

McKinsey: ‘Technologische investeringen helpen modebedrijven concurrerend te blijven’

Achim Berg, Senior Partner en Global Leader of Apparel, Fashion & Luxury bij McKinsey, zegt in het rapport: "Vorig jaar investeerden modebedrijven tussen de 1,6 en 1,8 procent van hun omzet in technologie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit cijfer tegen 2030 zal zijn verdubbeld, omdat technologie merken kan helpen een concurrentievoordeel te behalen, zowel bij klantgerichte activiteiten - waar bedrijven zich tot nu toe meestal op hebben gericht - als in toenemende mate bij de bedrijfsvoering. Nog belangrijker is dat technologie bedrijven kan ondersteunen bij het aanpakken van duurzaamheidskwesties."

Anita Balchandani, Senior Partner en EMEA Leader of Apparel, Fashion & Luxury bij McKinsey, zegt in het rapport : "Veel van de investeringen in Fashion Tech in de afgelopen tien jaar zijn gedaan in klantgerichte innovatie. In het komende decennium verwachten we dat dit wordt aangevuld met innovatie die de operationele ruggengraat van modespelers transformeert - verwacht dat algoritmen en AI een rol gaan spelen in de hele waardeketen - van slimme prijsstelling tot het identificeren van bestsellers en het verminderen van retouren. Europa, de thuisbasis van de helft van de top-20 Fashion spelers wereldwijd, bevindt zich in een goede positie om deze innovatie, die een winstgevender model voor Fashion spelers zou kunnen creëren, te bevorderen en te versnellen."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.