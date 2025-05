'Saks Global schakelt adviseurs in om financiële situatie te verbeteren'

De Amerikaanse luxe warenhuisketen Saks Global heeft financiële en juridische adviseurs ingehuurd om ervoor te zorgen dat het bedrijf over voldoende geld beschikt om zijn verplichtingen na te komen.

Het vakblad Women's Wear Daily (WWD) meldde maandag dat het bedrijf samenwerkt met de financiële experts van Bank of America en PJT Partners, evenals de advocatenkantoren Willkie Farr & Gallagher en Kirkland & Ellis.

Hoewel PJT Partners en Kirkland & Ellis bekend staan om hun expertise in herstructureringen en speciale situaties, benadrukt WWD dat Saks vooral toegang wil krijgen tot de kapitaalmarkten en de liquiditeit wil versterken. Een directe voorbereiding op een crisisscenario, zoals een faillissement, staat niet centraal.

Het doel is om de financiële situatie op een efficiënte manier te verbeteren, zonder dat het bedrijf in paniek raakt, volgens een bron die op de hoogte is van de situatie. “Er zijn extra financiële reserves waar het bedrijf op kan terugvallen als dat nodig is,” zei de bron. Alle mogelijke oplossingen worden op dit moment zorgvuldig bekeken.

Saks Global onderzoekt strategische opties

Saks Global zit in een lastig proces van verandering. Het bedrijf wordt geleid door Richard Baker en CEO Marc Metrick, die samen proberen het bedrijf opnieuw op de rails te krijgen. Baker heeft in de zomer van 2024 samen met Bernd Beetz de Duitse warenhuisketen Galeria overgenomen. In december gaf Saks 2,2 miljard dollar (omgerekend 1,98 miljard euro) aan obligaties uit om de overname van Neiman Marcus, ter waarde van 2,7 miljard dollar, te financieren.

Op dit moment heeft Saks naar eigen zeggen nog zo’n 400 miljoen dollar (omgerekend 360,11 miljoen euro) in kas. Daarmee denkt het bedrijf de rente van 120 miljoen dollar, die in juni aan obligatiehouders moet worden betaald, op tijd te kunnen betalen. De situatie is echter nog steeds onzeker: de waarde van de obligaties, die begin dit jaar nog voor 97 procent van hun oorspronkelijke waarde werden verhandeld, is inmiddels gedaald naar ongeveer 60 procent.

Om de financiële situatie te verbeteren, werkt Saks aan een nieuwe kredietlijn van 300 miljoen dollar, die geen extra schulden met zich meebrengt. Deze kredietlijn is gebaseerd op bestaande leningen van 1,8 miljard dollar. Daarnaast kijkt het bedrijf naar andere opties, zoals het verkopen van delen van zijn vastgoedportefeuille ter waarde van 3,5 miljard dollar of het verkopen van bedrijfsonderdelen die niet meer tot de kernactiviteiten behoren.

Noot van de redactie: FashionUnited heeft Saks Global om een reactie gevraagd.