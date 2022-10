Rapport: Versnelling transitie textielindustrie naar ‘voorkeurs’ materialen nodig

Als de textielindustrie wil bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad, moeten er drastische veranderingen komen in de markt voor vezels en materialen, zo luidt de conclusie van non-profit Textile Exchange’s nieuwste rapport. De organisatie schrijft dat groei teruggebracht moet worden en de transitie naar ‘voorkeurs’ vezels en materialen en innovatie versneld moeten worden.

Het onderzoek van Textile Exchange, gepubliceerd in het rapport ‘Preferred Fibers and Materials Market Report’, komt tot de conclusie dat in 2021 een hoogtepunt is bereikt in de wereldwijde productie van vezels. Gedurende het jaar werd 113 miljoen toen aan vezels geproduceerd. Naar verwachting komt dit volume in 2030 neer op 149 miljoen ton. Goed om ook te noteren: de productie van vezels en materialen in de textielindustrie lag in het jaar 2000 nog ‘maar’ op 58 miljoen ton. Aangezien de groei van de vezel en materialen markt naar alle verwachting dus niet gaat dalen, roept Textile Exchange op het concept van ‘groei’ te herdenken en waarde creatie los te koppelen van het gebruik van hulpmiddelen. Zo ziet het graag dat de productie van nieuwe vezels wordt teruggedrongen en juist textiel recycling technologie wordt opgeschaald.

Gerecyclede vezels waren in 2021 goed voor 8,9 procent van alle grondstoffen voor textielproductie. Dat is een lichte verhoging in vergelijking met 2020 toen het aandeel op 8,4 procent neerkwam. Echter is het gros van gerecyclede vezels polyester gemaakt van pet-flessen. Dit materiaal kan over het algemeen niet nog eens hergebruikt worden. Vezels op basis van fossiele grondstoffen zijn nog steeds goed voor ruim de helft van de gehele vezelproductie, zo meldt Textile Exchange.

Om een versnelling van de transitie naar ‘voorkeurs’ materialen te bewerkstelligen moet volgens het rapport meer geïnnoveerd en samengewerkt worden. Textile Exchange definieert ‘voorkeurs’ materialen als ‘een vezel of materiaal die blijvende gunstige resultaten en impact op het klimaat, de natuur, en mensen heeft door middel van een holistische aanpak voor het transformeren van de grondstoffen en materialen productiesystemen’. Het marktaandeel van deze voorkeursmaterialen liep binnen de katoenindustrie echter terug van 27 procent in 2020 naar 24 procent in 2021. Het marktaandeel van gerecycled polyester bleef nagenoeg hetzelfde.