Re;code, alles is bruikbaar

Sass Brown, een expert op het gebied van ethische mode, duurzaamheid en vakmanschap, bespreekt elke maand een modemerk dat de zaken anders en innovatief benadert of opereert buiten de belangrijkste modesystemen en hoofdsteden. Sass Brown is de voormalige decaan van kunst en design aan het Fashion Institute of Technology en mede-oprichter van het Dubai Institute of Design and Innovation.

Re;code is gevestigd in Seoul, Korea, en onderdeel van Kolon Industries. De focus ligt op het werken met gerecyclede, geherwaardeerde, afgedankte en ongebruikte materialen. Sass Brown beschrijft Re;code verder als volgt: “ze gebruiken overvoorraad en verspilde materialen van de andere labels die onder hetzelfde moederbedrijf worden geproduceerd en plukken dat uit hun eigen magazijn. Daarnaast gebruiken ze militair en ook industrieel afval, zoals hoezen van autostoelen, airbags en autogordels; allemaal vrij unieke stoffen voor mode.

Bovendien gebruikt Re;code ook post-consumer afval, wat bijdraagt aan hun algehele esthetiek. Brown beschrijft het merk als volgt: "ontmantelen, reconstrueren en opnieuw ontwerpen. Vaak zie je een halve voorkant van een jas die binnenstebuiten zit, of zakdetails die bovenop een trui of shirt zijn geappliceerd. Je kunt de (re)constructie heel goed zien in hun esthetiek." Wanneer ontwerpers afval gebruiken, worden hun creaties mede vormgegeven door het materiaal dat beschikbaar is, dat bepaalt de esthetiek. Brown benadrukt: "Dat is altijd het geval als je het hebt over upcycling uit beperkte bronnen, vooral als je het hebt over snijresten van stoffen, waar ze misschien onhandige maten of vormen hebben, en je hebt beperkte hoeveelheden." Maar, voegt ze eraan toe, "Re;code heeft wel degelijk een eigen esthetiek en een eigen stijl." Veel stukken in de collectie hebben bovendien een label waarop staat hoeveel er van die stijl gemaakt zijn, of het er vier of zes zijn bijvoorbeeld en dat draagt bij aan de exclusiviteit van het merk. Naast hun eigen werk, is Re;code ook een reputatie aan het ontwikkelen voor opvallende samenwerkingen. Onlangs werd samengewerkt met Nike, waar ze afvalkleding upcycled hebben tot volledig opnieuw ontworpen, gereconstrueerde kledingstukken die heel uniek zijn voor Re;code, ook al zijn ze gemaakt van reststoffen en materialen van Nike. Daarnaast houdt het Re;code team zich bezig met andere projecten of spin-offs van hun merk. ReCollection is bijvoorbeeld een op maat gemaakte service. Klanten kunnen om het even welk kledingstuk van om het even welk merk binnenbrengen om onder handen te laten nemen en iets nieuws van te maken. Sass: "Het is een fantastische service voor het hergebruiken van die twintig kledingstukken achter in je kast die je nooit gedragen hebt en ook nooit zult dragen. Een ander project heet ReNano, een kleinere lijn die zich richt op het gebruik van secundaire materialen zoals labels, knopen en ritsen. Re;code biedt ook consumentenervaringen aan, waaronder workshops, pop-ups en kunstvitrines. Het is een kans voor hen om hun vaardigheden te tonen en te delen, en ook om hun werk tentoon te stellen. Onlangs openden ze een nieuwe kunstruimte, een samenwerking met een toonaangevend museum voor hedendaagse kunst in Seoul genaamd ReSpace, waar mode in een kunstcontext wordt getoond. "Er zitten zoveel verschillende componenten aan wat ze doen, wat ze volgens mij heel toegankelijk maakt," zegt Sass. "Je koopt misschien niet een van hun zes handgemaakte, gedeconstrueerde herontworpen jassen, bijvoorbeeld, maar je kunt wel gaan deelnemen aan een van de workshops of shows. Of je kunt zelfs materialen shoppen uit een van hun automaten, een concept dat trouwens uit de lockdown is voortgekomen.” Op de vraag wat merken en organisaties kunnen leren van Re;code, antwoordt Brown dat hun model van afvalgebruik het meest interessant is. Ze legt uit: "Veel labels vallen onder de paraplu van Kolon Industries, die allemaal afval produceren. Dus, Re;code bestaat vanwege het afval van die andere merken. En ik denk dat dat een fantastisch model is voor iedereen die mode produceert, om een ander label te ontwikkelen dat gebaseerd is op het afval dat ze produceren."