Reacties op voorstel due diligence wet: ‘Slaat de plank mis’, ‘lange weg te gaan'

Na maanden wachten werd gisteren het voorstel voor de Europese due diligence wet gepubliceerd door de Europese Commissie. Organisaties reageren niet altijd positief op het voorstel, zo blijkt uit persberichten van MVO Platform in Nederland en de Schone Kleren Campagne.

MVO Platform Nederland schrijft dat het voorstel op verschillende punten de lat te laag legt. Hierdoor komt de effectiviteit van het voorstel in gevaar, aldus het bericht. Het platform wil daarom dat het kabinet zich inzet voor een betere EU-richtlijn en nationale wetgeving voor verantwoord ondernemen invoert.

Zo zou het Europese voorstel dat er nu ligt maar gaan gelden voor 0,4 procent van de ruim 450.000 bedrijven in Nederland. Uit eerder onderzoek van MVO Platform blijkt dat met deze minimumgrens die is gesteld maar slechts vijf procent van de bedrijven in de Nederlandse kleding- en textielsector onder voorgestelde regels zullen vallen.

Gisela ten Kate van MVO Platform: “Het is maar de vraag of dit voorstel iets gaat betekenen voor werkenden, boeren en gemeenschappen. De Europese Commissie lijkt vooral gehoor te geven aan de sterke tegenlobby van bedrijvenorganisaties. Het is daarom van groot belang dat het kabinet bijstuurt en aan de slag gaat met de invoering van Nederlandse wetgeving, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.”

De Schone Kleren Campagne reageert dat de Europese Unie ‘een stap dichterbij zakelijke aansprakelijkheid is, maar nog een lange weg te gaan heeft’. “Hoewel het voorstel niet voldoet aan onze aanbevelingen, is de introductie van een bindende verplichting voor bedrijven om due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu uit te voeren een gigantische stap naar zakelijke verantwoordelijkheid.”

Schone Kleren Campagne is positief over de expliciete regels dat er vrijheid van vereniging en collectief onderhandelen mogelijk moet zijn, naast een leefbaar loon en gezondheid en veiligheid. De organisatie is ook blij, gedeeltelijk, dat het mogelijk is om bedrijven verantwoordelijk te houden als er mensenrechten worden geschonden in hun waardeketen. Er zitten alleen gaten in de regel omdat bedrijven de verantwoordelijkheid kunnen afschuiven via contracten. Ook het MVO Platform valt hierover.

De Schone Kleren Campagne sluit zich ook aan bij MVO Platform als het gaat om de grote van de bedrijven die zich aan de regels moeten houden. De regels gelden namelijk voor bedrijven met 500 medewerkers en een omzet van 150 miljoen euro jaarlijk, en voor bedrijven met 250 medewerkers, een omzet van 40 miljoen euro jaarlijks en die actief zijn in sectoren met hoge impact. De textiel, kleding en schoenensector wordt gezien als een sector met hoge impact.