Rebranding: Australische tak French Connection wordt Unison

De Australische tak van het Britse modemerk French Connection ondergaat een rebranding. Het modemerk gaat vanaf 24 augustus door het leven als Unison, zo meldt French Connection in een bericht op Instagram.

“Stijl is een gesprek en het is tijd om te praten over wat hierna komt”, schrijft French Connection. “French Connection Australia herlanceert als Unison, het modemerk dat een nieuwe standaard zet voor moderne Australische stijl.”

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw uiterlijk voor de winkels en de website, maar ook een nieuwe, permanente collectie: Unison Essentials. Volgens het modemerk is de nieuwe collectie onderdeel van hoe zij de geschiedenis van het merk behouden, terwijl ze tegelijkertijd een stap in de toekomst zetten. “Unison is geïnspireerd op gisteren, gemaakt voor vandaag en ontworpen voor morgen.”