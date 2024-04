Rebranding: J.C. Rags wil terug naar het succesvolle verleden in een nieuw jasje

Het is alweer een paar jaar geleden sinds J.C. Rags zijn comeback maakte. Het mannenmodemerk werd in 2021 overgenomen door Atrium - House of Brands, het zusterbedrijf van OFM. Hoewel het merk zes jaar lang nauwelijks actief op de markt aanwezig was, zag het bedrijf J.C. RAGS als een sterke potentiële aanvulling op het portfolio, dat onder andere bestaat uit Dutch Dandies en Campbell.

Vanaf het moment dat J.C. Rags zich onder de vleugels van Atrium - House of Brands bevond, ging de onderneming direct met het merk aan de slag. Zo keerde het denimmerk in mei 2022 terug naar de fysieke winkel en werd het merk eerst exclusief door OFM. (destijds Only for Men) verkocht. Sinds het FW23-seizoen is het merk zich ook weer actief op de wholesalemarkt. Kortom, J.C. Rags vond opnieuw zijn positie in de Nederlandse mannenmodewereld.

Nu is het tijd om het merk verder te ontwikkelen en een nieuwe richting in te slaan. Dat doet Atrium - House of Brands door het merk te rebranden, zo vertelt Chief Executive Officer Arthur Feenstra aan FashionUnited. “Toen we J.C. RAGS in het portfolio kregen, was er bijna geen omzet en waren er bijna geen klanten meer. We besloten langzaam weer te gaan bouwen binnen OFM. en te kijken waar we met het merk naartoe wilden gaan.” Al snel bleek dat er nog veel fans waren en J.C. RAGS gewild was onder de doelgroep. Binnen no-time was het merk terug te vinden tussen de top tien binnen OFM. “Het merk heeft een stabiele basis, maar het bestaande verhaal was niet sterk en duidelijk genoeg.”

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

J.C. Rags heeft een nieuwe visie en zoekt verbinding met de natuur. Het uit zich onder andere in een kleurenpalet met aardetinten.. Credits: Atrium - House of Brands

Een van de nieuwe kledingstukken na de rebranding (FW24). Credits: Atrium - House of Brands

J.C. Rags versterkt verhaal, wil mannen verbinden middels kleding

J.C. Rags staat voor frisse, mannelijke en volwassen collecties die elk individu bindt door de gezamenlijke keuze van een duurzame identiteit, herkenbare kwaliteit en esthetische balans in zijn kleding. Zo heeft het mannenmodemerk de missie om een ‘community’ op te bouwen door mannen met elkaar te “connecten” die eenzelfde houding hebben ten opzichte van deze waarden - gecombineerd met een no-nonsense mentaliteit. Het credo luidt dan ook: “Connecting through attitude.”

Het versterken van het verhaal begint bij J.C. Rags met een logo-update. Zo wordt de huidige versie gemoderniseerd met een bold-lettertype als basis. De initialen van J.C. Rags’ grondlegger, Johannes Cornelis (Hans) Ubbink, blijven onderdeel van het logo, maar er wordt afscheid genomen van de donkere balk. Deze wordt vervangen door vier stippen - die voor verbinding staan, legt Feenstra uit. “Wie met zijn telefoon zoekt naar verbinding of een bericht typt, ziet deze dots ook terug. We zijn tegenwoordig continu op zoek naar een connectie, net zoals het merk mannen met elkaar wil verbinden middels kleding.”

Dit is ook terug te vinden in de herkenbare uitstraling van de merkkleuren waarbij frisse, groene tinten worden gecombineerd met neutrale grijzen en zwart. Dit beeld komt vooral terug in de visualisatie van het merk, dat nu al te zien is op de onlangs gelanceerde webshop. Ook in de eerste collectie na de rebranding hebben de neutralen de overhand. Hierdoor kunnen collecties langer mee, zonder zich te laten leiden door de kleur of waan van het seizoen. Het door combineren met toekomstige collecties is een belangrijke pijler. Over het algemeen blijft de esthetiek ‘clean’, ‘masculine’ en speels volwassen.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

J.C. Rags zoekt verbinding met de natuur in het nieuwe hoofdstuk. Credits: Atrium - House of Brands

De nieuwe (FW24)collectie na de rebranding. Credits: Atrium - House of Brands

Rebranding voor J.C. Rags: Nieuwe identiteit moet succesvolle verleden doen herleven

Nu J.C. Rags een nieuwe identiteit aanneemt, is het ook weer op zoek naar nieuwe retailers. Het modemerk zoekt retailers die merken met een vergelijkbare uitstraling en esthetiek verkopen, maar die ook denimmerken in het assortiment hebben. “Op die manier kan J.C. Rags een brugfunctie hebben. We willen bij de juiste retailers liggen in het midden- en hoogsegment. Aan deze zoektocht zullen we veel tijd besteden. We houden de verkoop compleet in-house, waarvoor we inmiddels een salesmanager hebben aangenomen.”

J.C. Rags draaide begin dit jaar een proefperiode met diverse grote Nederlandse retailers, zoals De Heren van Rinsma en Konijnendijk Mode maar ook met online spelers zoals Wehkamp en Zalando. “De reacties waren zeer positief en dat geeft in een uitdagende markt veel vertrouwen”, deelt Feenstra. “Het is nu aan ons om duurzame groei te realiseren door de juiste retailers bij ons aan te sluiten. De potentie is er om bij zo’n 150 tot 200 Nederlandse retailers te liggen.”Uiteindelijk wil Feenstra het merk ook zichtbaar maken in grote steden middels eigen fysieke winkels. “Maar dat is iets voor in de toekomst.”

Het mannenmodemerk is de komende maanden tevens aanwezig op internationale beurzen om kansen met agenten en partners in het buitenland te grijpen. Zo kijkt Feenstra naar buurlanden, zoals België en Duitsland, maar heeft hij ook de Scandinavische landen in het vizier.

Als Feenstra een blik in de toekomst werpt en zijn J.C. Rags-droom mag uitspreken, hoopt hij ooit het aantal (internationale) verkooppunten van vroeger te bereiken - dat waren er zo’n 800 tot 900. “Het succesvolle verleden mag wat mij betreft worden herleefd, maar dan in een nieuw jasje. Daarbij geldt: duurzame groei en met de juiste retailer. Als dat lukt, is het een droom die uitkomt.”

Tegelijkertijd werkt het merk aan een duurzamere en transparantere toekomst. Ieder kledingstuk is vanaf het najaar voorzien van een QR-code die de reis van het artikel - van grondstof en de fabriek tot aan de levering in Nederland - inzichtelijk maakt. “We willen niet pretenderen dat we een groen label zijn, maar in dit nieuwe hoofdstuk zijn we wel op een duurzame reis en daar hoort transparantie bij”, voegt Feenstra nog toe.