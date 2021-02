Rechtbank Den Haag: avondklok moet per direct worden opgeheven

Er moet per direct een einde komen aan de avondklok. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten in een zaak die werd aangespannen door de stichting Viruswaarheid, zo meldt de NOS. Volgens de rechter is de avondklok een vergaande inbreuk op grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid. Dat vereist ‘zeer zorgvuldige besluitvorming’, maar daarvan was onvoldoende sprake.

Bij de invoering van de avondklok werd een beroep gedaan op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Daarbij hoeven de Eerste en Tweede Kamer niet bij de besluitvorming worden betrokken. Dat had volgens de rechter wel moeten gebeuren, omdat er geen sprake was van een ‘bijzondere spoedeisendheid’ - een belangrijke voorwaarde voor het inzetten van de wet. Het feit dat er voorafgaand aan het invoeren van de avondklok wel over de wet is gedebatteerd in de Kamer, ondersteunt het idee dat het geen ‘superspoed’ betrof, aldus een woordvoerder van de rechtbank. De maatregel zou dus op verkeerde gronden genomen zijn.

Het opheffen van de avondklok kan niet worden uitgesteld door in hoger beroep te gaan. De vraag is nog of daartoe wordt besloten.

Wat de directe gevolgen zijn van de uitspraak, en wat er gebeurt met de reeds uitgedeelde boetes tijdens de avondklok, is nog niet duidelijk. Minister Grapperhaus van Justitie laat weten de uitspraak te bestuderen.