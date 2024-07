Rechter oordeelt: Onbehoorlijk bestuur bij doorstart Miss Etam kost bestuurder miljoenen

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur door de bestuurder bij de doorstart van Miss Etam in 2020. De curator van de failliete personeels-bv van Miss Etam (ME Team B.V.) maakte hier in 2022 melding van in een faillissementsverslag en ging over tot dagvaarding van de bestuurder en de zes bestuurder-vennootschappen. Uit een nieuw faillissementsverslag en de uitspraak, waar NRC als eerste over berichtte, blijkt dat de rechter vorige week oordeelde dat de bestuurder, Martijn Rozenboom, miljoenen euro’s zal moeten betalen.

Volgens de curator en de rechter maken Rozenboom en de zes bestuurder-vennootschappen zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur, waardoor zij verantwoordelijk worden gezien voor de miljoenenschuld die ontstond toen Miss Etam in 2021 voor de tweede keer failliet werd verklaard. De rechter oordeelde op 24 juli dat Rozenboom en de zes bestuurder-vennootschappen een voorschot van 2 miljoen euro moeten betalen, “onder de voorwaarde dat dit bedrag door de curator wordt gereserveerd totdat er een kracht van gewijsde gegane uitspraak is verkregen tussen de betrokken partijen een regeling is getroffen”, zo staat in het faillissementsverslag. Volgens NRC moet de curator het geld gebruiken om de schulden aan onder meer de Belastingdienst af te lossen. Dit bedrag kan nog veranderen.

In eerste instantie eiste de curator 4,5 miljoen euro van Rozenboom. Volgens de curator zou de modeondernemer de bedrijven op een dusdanige manier hebben georganiseerd dat alle kosten in vennootschappen achterbleven die omvielen, terwijl alle omzet werd verdiend in de bv’s die de ondernemer aanhield. Daardoor komt het erop neer dat Rozenboom wel de inkomsten ontving, maar de uitgaven in het faillissement achterbleven. Zo werd het personeel ondergebracht in bv’s waar geen geld in werd verdiend. Vervolgens werden de lonen van het personeel vanuit de bv’s niet doorgerekend aan de bv’s waar wel geld werd verdiend. Rozenboom droeg geen loonbelasting af over het verschil tussen het bruto- en nettoloon, oordeelde de curator destijds. Deze manier van handelen wordt gezien als onrechtmatig.

Martijn Rozenboom veroordeelt tot onbehoorlijk bestuur, gaat in hoger beroep

Rozenboom is het hier niet mee eens. Hij geeft aan dat er sprake was van een ‘complexe overname’. “Toen die tweede coronagolf zich openbaarde, konden direct alle plannen rondom de doorstart van de afgeslankte FNG-Groep in de prullenbak worden gegooid”, zei Rozemboom eerder. De modeondernemer zegt dat de administratie daarom ook niet in orde was en dat er geen contract lag tussen de bv met het personeel en de bv waarop de inkomsten binnenkwamen van kledingverkoop. In de gepubliceerde uitspraak zegt de rechter zich niet te kunnen vinden in Rozenboom’s verweren en gaat mee met de curator.

Rozenboom laat het niet zitten bij dit oordeel en gaat in hoger beroep. Hij laat aan het NRC weten volledig vertrouwen te hebben in een hoger beroep. “We kunnen ons totaal niet in het vonnis vinden. Volgens ons is het oordeel voor een belangrijk deel gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de feiten”, klinkt het.