Rechter steekt stokje voor miljardendeal Tapestry en Capri

De voorgenomen overname van Capri Holdings Limited door Tapestry Inc. is tegengehouden door een Amerikaanse rechter. De overname wordt tegengehouden nadat de Amerikaanse marktwaakhond FTC een zaak begon vanwege een mogelijk negatief effect op de marktwerking en eerlijke concurrentie.

Voor een bedrag van 8,5 miljoen dollar zou Tapestry Inc Capri Holdings Limited overnemen. Beide bedrijven zijn Amerikaans en actief in het luxe segment. Daarbij hebben beide groepen veel merken in het portfolio die actief zijn in het handtassen segment. Door de overname zouden de merken Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman, Versace, Jimmy Choo en Michael Kors onder een dak verenigen.

De overname-intentie werd in augustus 2023 aangekondigd, maar er moet dan nog goedkeuring komen van diverse partijen waaronder de marktwaakhond. In Nederland functioneert bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt hetzelfde als de FTC in de Verenigde Staten. Beide organisaties beoordelen of een overname of fusie gunstig is voor de markt.

Voorlopige streep door overname Capri door Tapestry

De rechter is van mening dat de samenkomst van de twee grote groepen ervoor zal zorgen dat er een quasi-monopoliepositie ontstaat en dat de prijzen van handtassen hierdoor gestuwd kunnen worden. Om consumenten te beschermen en toegankelijke prijzen voor kwaliteitsproducten te garanderen, is de overname nu tegengehouden.

“De beslissing van vandaag om het verzoek van de FTC voor een voorlopige rechterlijk bevel in te willigen is teleurstellend en, naar onze mening, onjuist ten aanzien van de wet en de feiten. Tapestry en Capri opereren in een sector die zeer concurrerend en dynamisch is, die voortdurend groeit en zeer gefragmenteerd is tussen zowel gevestigde spelers als nieuwkomers. We hebben te maken met concurrentiedruk van zowel goedkopere als duurdere producten en blijven van mening dat deze transactie goed is voor de concurrentie en de consument. We zijn van plan om in beroep te gaan tegen de beslissing, in overeenstemming met onze verplichtingen onder de fusieovereenkomst”, aldus een statement van Tapestry, Inc. Capri Holdings Limited heeft ook al aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te willen gaan.