Rechter verbiedt Adidas-advertentie over klimaatneutraliteit

In december diende de Deutsche Umwelthilfe (DUH) een klacht in bij de Duitse rechtbank Nürnberg-Fürth tegen Adidas, omdat het bedrijf beloofde in 2050 ‘klimaatneutraal’ te zijn. De rechtbank heeft Adidas nu bij vonnis verboden om een bepaalde reclame-uiting te blijven gebruiken, zo maakte de DUH woensdag bekend.

Het gaat concreet om de volgende uitspraak, die ooit op de website van het Duitse sportmodebedrijf te vinden was: “In het jaar 2050 zullen we klimaatneutraal zijn: Adidas verplicht zich tot een reeks ambitieuze doelen die de weg naar klimaatneutraliteit langs onze gehele waardeketen in 2050 zullen effenen.”

De rechtbank stelde vast dat een aanzienlijk deel van de consumenten deze uitspraak zo begrijpt dat Adidas de klimaatneutraliteit in 2050 uitsluitend door emissiereducties en zonder CO₂-compensatie wil bereiken. Omdat het begrip ‘klimaatneutraal’ meerduidig is en consumenten een verhoogde behoefte aan uitleg hebben, moeten bedrijven heldere en transparante informatie verstrekken. Adidas heeft echter niet voldoende openbaar gemaakt dat het bedrijf klimaatneutraliteit ook nastreeft door CO₂-compensatiemaatregelen, zoals de aankoop van groenestroomcertificaten. Dit kan consumenten misleiden in hun aankoopbeslissing.

Terwijl de DUH de beslissing toejuicht en het belang van transparante toekomstbeloftes benadrukt, reageerde Adidas gelaten. De klimaatdoelen en maatregelen ter vermindering van emissies van het bedrijf blijven onveranderd, zo liet een woordvoerder op verzoek van FashionUnited weten. Deze zijn gecontroleerd en bevestigd door het onafhankelijke Science Based Targets-Initiative. Daarnaast ontving Adidas in februari 2025 de beste score ‘A’ voor zijn klimaatbeschermingsprogramma van de non-profitorganisatie CDP (Carbon Disclosure Project).

Verder ziet Adidas geen verdere noodzaak tot actie, omdat het vonnis slechts betrekking heeft op een enkele formulering op de bedrijfswebsite, die al in augustus 2024 is aangepast.