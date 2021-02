Rechtspraak: Belangrijke wijzigingen in financiële corona steunpakket

De beperkende coronamaatregelen blijven voorlopig – helaas – nog wel van kracht. Gelet op de grote impact hiervan, heeft het kabinet besloten om de eerder aangekondigde versobering van de financiële steunmaatregelen niet door te voeren. Sterker: op een aantal punten worden de steunmaatregelen zelfs verbeterd.

Wijziging NOW

Vanaf maandag 15 februari 2021 kunnen ondernemingen de vierde tranche van NOW 3.0 aanvragen bij het UWV. In tegenstelling tot eerdere plannen, wordt de NOW niet afgebouwd. Voor zowel de vierde als vijfde tranche geldt zelfs dat het maximale vergoedingspercentage omhoog gaat van 80 procent naar 85 procent van de loonsom.

Hieronder de NOW-wijzigingen in een overzicht

Overeenkomst voor werkbehoud

Het komt voor dat een onderneming zelf meer dan 20 procent omzetverlies heeft, maar het concern waar die onderneming toebehoort (als geheel) niet. In dat geval kan een onderneming ervoor kiezen om een NOW-aanvraag in te dienen, waarbij het omzetverlies op het niveau van de verlieslatende werkmaatschappij wordt bepaald. Voor die situatie gelden aanvullende voorwaarden. De onderneming moet onder andere een overeenkomst voor werkbehoud sluiten met de belanghebbende vakbonden. In de meeste sectoren geldt meer dan één vakbond als ‘belanghebbend’. Voorheen was onduidelijk of in dat geval met alle vakbonden een overeenkomst moest worden gesloten, of dat één vakbond al voldoende was. Dit punt is nu verduidelijkt. Om een rechtsgeldige overeenkomst voor werkbehoud te sluiten, is één (belanghebbende) vakbond voldoende. Dit geldt trouwens ook voor NOW 1.0 en 2.0.

Intrekken NOW-aanvraag

Als een onderneming voor meerdere tranches een NOW-aanvraag indient, dan moeten de periodes waar de onderneming de berekende omzetdaling op baseert op elkaar aansluiten. De onderneming kan – als eenmaal bij de vorige aanvraag voor een bepaalde periode is gekozen – bij de volgende aanvraag dus niet zelf kiezen welke omzetperiode hij kiest. Als de NOW-aanvraag voor een eerdere tranche tijdig wordt ingetrokken, dan mag dat wel. Dus als de aanvraag voor NOW 2.0 wordt ingetrokken vóórdat de derde tranche van NOW 3.0 wordt aangevraagd, mag de onderneming voor de derde tranche zelf kiezen. Een te late aanvraag tot intrekking wordt door het UWV afgewezen.

Intrekken van de aanvragen voor NOW 1.0 en 2.0 is niet meer mogelijk. Voor de derde en vierde tranche van NOW 3.0 is dat anders:

Als de onderneming de intrekking van de verleningsbeschikking voor de derde tranche van NOW 3.0 vóór 15 februari 2021 heeft gedaan, dan mag de omzetperiode voor de vierde tranche zelf gekozen worden. Bij een latere intrekking moeten de periodes van de derde en vierde tranche op elkaar aansluiten.

Als de onderneming de intrekking van de verleningsbeschikking voor de vierde tranche van NOW 3.0 vóór 1 april 2021 heeft gedaan, dan mag de omzetperiode voor de vijfde tranche zelf gekozen worden. Bij een latere intrekking moeten de periodes van de vierde en vijfde tranche op elkaar aansluiten.

Uitbreiding Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ook de TVL is voor Q1 2021 sterk uitgebreid. Naar verwachting kan TVL Q1 2021 vanaf 15 februari 2021 worden aangevraagd. Een exacte aanvraagdatum verschijnt nog op de website van RVO, het instituut waar je de aanvraag moet indienen.

Hieronder de TVL-wijzigingen in een overzicht:

Als de TVL Q1 2021 wordt aangevraagd, wordt de vergoeding in eerste instantie berekend en uitgekeerd op basis van het oude percentage (50 – 70 procent). Op een later moment volgt een aanvulling. Het is nog niet bekend wanneer deze aanvulling plaatsvindt.

De TVL Q1 2021 staat open voor alle SBI-codes en dus niet enkel voor het beperkte aantal sectoren waarvoor eerder een beroep kon worden gedaan op de regeling. Het systeem van de RVO is echter nog niet klaar voor deze uitbreiding. Indien een onderneming met een nieuw toegelaten SBI-code TVL aanvraagt, zal die aanvraag op dit moment nog afgewezen worden, totdat het systeem klaar is voor de uitbreiding. Zodra dit mogelijk is, zal dit op de website van RVO worden aangekondigd.

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Verplicht gesloten non-food detailhandelsbedrijven ontvangen de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop de TVL-subsidie in het 1e kwartaal van 2021. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. De VGD is bedoeld voor ondernemers die met hun hoofdactiviteit geregistreerd staan met een SBI-code die onder de gesloten detailhandel valt. De VGD uitkering bedraagt 21 procent van het omzetverlies en komt bovenop het bedrag aan TVL. De maximale subsidie is 200.000 euro. Gesloten non-food detailhandelsbedrijven die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven ontvangen 101 euro. De opslag wordt toegevoegd aan TVL van het 1e kwartaal.

Verwacht: startersregeling

Tot slot voert het kabinet een regeling in voor startende ondernemers, die tussen 1 januari en 30 juni 2020 met hun bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Ondernemers die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking, in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de ondernemers die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Geschreven door Ajay Heidsma. Ajay is advocaat binnen de praktijkgroep Arbeidsrecht van Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt Köster Advocaten hier actuele juridische kwesties. Zie Kadv.nl en advocatenindemode.nl .