Rechtspraak: waar moet mijn webshop wettelijk aan voldoen?

Investeren in een webshop is een goed idee. Consumenten kopen steeds vaker en meer producten online, waaronder schoenen, kleding en accessoires. Het omschakelen van fysieke (winkel)verkoop naar online verkoop vergt op verschillende vlakken inspanning.

In navolging op het artikel dat begin mei 2020 op FashionUnited verscheen over hoe je als ondernemer je e-commerce kan perfectioneren , behandelt Köster Advocaten in deze bijdrage de belangrijkste wettelijke vereisten waaraan een webshop moet voldoen.

Wettelijke bedenktijd (herroepingsrecht)

Als een consument online een product koopt, is de consument dus niet naar de winkel is geweest om het product te bekijken, aan te raken of te passen. Daarom heeft de consument een wettelijke bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen na ontvangst van het product. Binnen deze 14 dagen kan de consument het product bekijken of passen. Als het product dan niet bevalt, kan de consument de koop ongedaan kan maken (herroepen) en het product terugsturen. Het bestaan en de inhoud van het herroepingsrecht moet duidelijk worden vermeld op de website. Voor een beperkt aantal producten en diensten geldt de wettelijke bedenktijd (herroepingsrecht) niet, zoals customized items. Deze uitzonderingen worden in deze bijdrage buiten beschouwing gelaten.

Als de consument de koop wil herroepen en het product wil terugsturen, kan de consument gebruikmaken van een modelherroepingsformulier. Het is verplicht om zo’n formulier op de website te plaatsen. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, moeten het aankoopbedrag en de bezorgkosten aan de consument terug worden betaald. Het is toegestaan de consument de kosten van de retourzending te laten betalen, mits dit vooraf duidelijk op de website is vermeld.

Informatieplicht

Een webshop heeft richting een consument een informatieplicht. De consument dient te worden geïnformeerd over de identiteit van het bedrijf waarmee een overeenkomst wordt aangegaan (onder meer door: vermelding naam en rechtsvorm van het bedrijf, registratienummer Kamer van Koophandel en btw identificatienummer), waar het bedrijf gevestigd is en hoe de consument het bedrijf kan bereiken voor vragen en klachten. Verder dienen de voornaamste kenmerken van de producten te worden weergegeven (onder andere: de maat, soort stof, kleur en merk) en niet onbelangrijk: de prijs van het product inclusief btw. Ook geldt de informatieplicht voor het herroepingsrecht (onder andere het bestaan van het herroepingsrecht, de inhoud ervan en hoe de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht) en het bestelproces (onder andere leveringstermijnen en betalingsmogelijkheden). De informatie dient vóór de aankoop van het product aan de consument worden verstrekt.

Bestelproces

Een goede webshop neemt de consument mee in het bestelproces: van winkelmandje tot orderbevestiging. Vaak wordt het bestelproces gevisualiseerd aan de hand van een kruimelpad waarbij de consument gemakkelijk stappen terug kan gaan om eventuele fouten te herstellen. Vanuit juridisch oogpunt moet bij het bestelproces heldere informatie worden gegeven over de geaccepteerde betalingsmethoden, de wijze van levering en de leveringstermijnen. De verzendkosten moeten apart in het besteloverzicht worden vermeld. Op het moment dat de consument daadwerkelijk de aankoop doet (op de knop “bestellen” drukt), moet het voor de consument helder zijn dat daarmee een betalingsverplichting wordt aangegaan.

Orderbevestiging

Na de aankoop ontvangt de consument een orderbevestiging waarin bepaalde informatie dient te worden bevestigd; onder meer de identiteit en contactgegevens van het bedrijf waarmee de overeenkomst is gesloten, de te leveren producten en de prijzen daarvan, de levertermijnen en verzendkosten, de gekozen betalingsmethode en informatie over de retournering van het product, garanties en het herroepingsrecht.

Algemene voorwaarden

Het hanteren van algemene voorwaarden is niet wettelijk verplicht, maar in vrijwel alle gevallen sterk aan te raden. In algemene voorwaarden kunnen namelijk in afwijking van of aanvulling op wettelijke bepalingen bepaalde afspraken worden vastgelegd. Bijvoorbeeld over levertermijnen en (de uitsluiting van) aansprakelijkheid. Als de webshop algemene voorwaarden hanteert, is het belangrijk deze op een juiste manier te gebruiken. Anders zijn de algemene voorwaarden (alsnog) niet van toepassing. Hierover schreef Köster Advocaten in 2015 al een artikel en al deze tips en tricks gelden nog steeds. Het belangrijkste is dat er vóór of tijdens het sluiten van de koopovereenkomst wordt vermeld dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn én de consument een kopie van de algemene voorwaarden te verstrekken. In het geval van een webshop betekent dit, dat de consument de algemene voorwaarden makkelijk moet kunnen openen en (digitaal) kunnen opslaan.

Tot slot

Naast de wettelijke regels die gelden voor e-commerce zijn ook de regels op het gebied van cookie- en privacyrecht van belang. Hierbij kan worden gedacht aan een privacyverklaring, een juist nieuwsbriefbeleid, een cookiepolicy en een cookiemelding. Een volgende bijdrage zullen wij wijden aan deze onderwerpen.

Geschreven door Nine Bennink, advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt Köster Advocaten actuele juridische kwesties. kadv.nl

Beeld: Pexels