Recordaantal digitale betalingen in België in 2024

In 2024 vestigde België een nieuw record in digitale betalingen. Uit cijfers van Bancontact Payconiq blijkt dat er vorig jaar maar liefst 2,5 miljard transacties werden verwerkt via Bancontact- en Payconiq-betaalsystemen – een stijging van 4,5 procent ten opzichte van 2023.

De cijfers laten een verschuiving zien naar contactloze en mobiele betalingen. Van de 1,9 miljard Bancontact-kaartbetalingen in winkels werd 1,35 miljard keer contactloos afgerekend, een stijging van 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Ook smartphonebetalingen blijven sterk toenemen. In 2024 werden er 471 miljoen transacties met Bancontact of Payconiq via de smartphone geregistreerd, een stijging van 28 procent.

Daarnaast steeg het aantal mobiele betalingen in winkels met 58 procent naar 65 miljoen transacties. Online aankopen met Bancontact bereikten eveneens een hoogtepunt: in totaal werden er 382 miljoen betalingen uitgevoerd via smartphone of kaartlezer. Opvallend is dat 90 procent van deze online transacties via de smartphone werd voltooid.

Tijdens de coronacrisis werd steeds vaker elektronisch betaald in België. Volgens Bancontact Payconiq is digitaal betalen niet langer een trend, maar "het nieuwe normaal." Het bedrijf ziet een blijvende groei in digitale betaalmethoden en blijft innoveren. “Onze betaaloplossingen zijn populairder dan ooit. In 2025 blijven we investeren in innovatie, zodat consumenten overal snel, veilig en eenvoudig kunnen betalen.”

Digitaal betalen ook in Nederland gebruikelijker

Ook in buurland Nederland wordt mobiel betalen steeds gebruikelijker. Volgens Betaalvereniging Nederland gebeurt ruim een kwart van alle online aankopen via een mobiel apparaat. In 2023 werd vier op de tien winkelbetalingen uitgevoerd via smartphone of smartwatch, tegenover drie op de tien een jaar eerder.

Directeur van Betaalvereniging Nederland, Gijs Boudewijn, benadrukte in een persbericht van 2024 dat het normaliseren van digitale betalingen niet zonder risico's voor kwetsbare groepen is. Hij en vele andere critici pleiten voor meer aandacht voor mensen die niet kunnen deelnemen. Te weten: mensen zonder smartphone of pinpas en kwetsbare groepen (bijvoorbeeld; digibeten, senioren en mensen met een laag inkomen die mogelijk geen toegang hebben tot moderne technologie). Cijfers uit Nederland tonen aan dat 20 procent van de kassabetalingen nog steeds met contant geld wordt voldaan, een percentage dat al jaren stabiel blijft.