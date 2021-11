Recordcijfers in derde kwartaal voor moederbedrijf Urban Outfitters

Urban Outfitters, Inc., het moederbedrijf van onder meer Urban Outfitters en Anthropologie, heeft in het derde kwartaal van het boekjaar naar eigen zeggen recordcijfers geschreven. Dat blijkt uit een persbericht van het bedrijf.

In het kwartaal, dat afliep op 31 oktober, rapporteerde Urban Outfitters een omzet van 1,13 miljard dollar (omgerekend 1 miljard euro). Dat is 14,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal twee jaar terug, voordat de coronacrisis de cijfers tijdelijk drukte. Het netto-inkomen in het kwartaal was 89 miljoen dollar (79 miljoen euro). In 2019 was deze nog 55,7 miljoen dollar (49,5 miljoen euro). In het vorige kwartaal behaalde de groep ook al hoge omzetcijfers. Dat was mede te danken aan een verdubbeling van de online aankopen bij de verschillende merken van het concern.

Urban Outfitters blijft doorgroeien, Anthropologie terug na dipje

Over de eerste negen maanden van het boekjaar was de omzet 3,2 miljard dollar (2,84 miljard euro), 14,3 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. Het netto-inkomen kwam uit op 270 miljoen dollar (239,7 miljoen euro).

Urban Outfitters en Anthropologie blijven de twee belangrijkste merken van het bedrijf, gevolgd door Free People. Beide merken zagen een flinke omzetgroei ten opzichte van 2019. De omzet van Urban Outfitters nam met elf procent toe naar 415,9 miljoen dollar (369,3 miljoen euro). Dit merk bleef ook tijdens de coronacrisis groeien. Anthropologie zag vorig jaar in het derde kwartaal een omzetdip van circa veertigduizend euro, maar zag de verkoopcijfers nu met acht procent boven de resultaten van 2019 uitkomen. Het omzetniveau eindigde dit kwartaal op 431,4 miljoen dollar (383,1 miljoen euro).

Urban Outfittes, Inc. is gericht op mode- en lifestyleproducten. De merken Urban Outfitters en Anthropologie hebben respectievelijk 260 en 242 winkels, verspreid over Europa, de VS en Canada. Modemerk Free People heeft 170 winkels in dezelfde regio’s. Free People en Urban Outfitters doen beiden ook aan wholesale en alle drie de merken hebben een webshop. Onder Urban Outfitters Inc. vallen ook e opkomende resale- en verhuurplatforms Nuuly Thrift en Nuuly Rent en bruidsmodemerk BHLDN.