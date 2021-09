‘Recordresultaten’ voor JD Sports in eerste half jaar 2021

JD Sports Fashion Plc heeft het afgelopen half jaar voor circa 3,9 miljard pond (omgerekend 4,6 miljoen euro) aan producten verkocht. Die omzet ligt meer dan een miljard pond boven het niveau van voor de pandemie: in de eerste zes maanden van 2019 was de omzet van JD Sports nog 2,7 miljard pond. Het bedrijf spreekt in het voorlopige halfjaarrapport van ‘recordresultaten’, ondanks aanhoudende restricties als gevolg van de coronacrisis en de administratieve lasten van de Brexit.

Het van oorsprong Britse JD Sports zit al langer op een stijgende lijn. In coronajaar 2020 liep de halfjaaromzet iets terug: deze kwam uit op 2,5 miljard pond. Het bedrijf herpakte zich echter in het najaar, met een omzet van 3,7 miljard pond in de periode van augustus 2020 tot en met januari 2021.

In het afgelopen half jaar werd een winst voor belastingen behaald van 364,6 miljoen pond (omgerekend 427,8 miljoen euro), tegenover 41,5 miljoen pond in de eerste helft van 2020 en 129,9 miljoen pond in de eerste zes maanden van 2019. De winst steeg vooral sterk in de Verenigde Staten, waar de aanwinst van de ketens Shoe Palace en DTLR voor een winststijging zorgden.

Resultaten ‘bemoedigend’ ondanks Covid en Brexit

JD Sports had desalniettemin last van ‘talrijke uitdagingen als gevolg van de aanhoudende aanwezigheid van de Covid-pandemie’, aldus Peter Cowgill, uitvoerend voorzitter van JD Sports, in het persbericht. Ook had het bedrijf te kampen met ‘aanhoudende administratieve en financiële gevolgen als gevolg van het verlies van tariefvrije, probleemloze handel met de Europese Unie’. Cowgill: “Gezien deze uitdagingen is het recordresultaat dat de groep in het eerste halfjaar heeft behaald buitengewoon bemoedigend.”

Onder JD Sports vallen onder meer de merken JD, Size? en Perry Sport & Adventure. Het bedrijf heeft een hoofdkantoor in Manchester en is actief in 20 landen wereldwijd, met in totaal 2.636 winkels. Het afgelopen jaar kwamen er in West-Europa 21 winkels bij. JD Sports heeft ruim 54.000 werknemers.